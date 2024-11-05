雙11好康快收！137家拿坡里「買炸雞桶送披薩」爽吃2周

▲拿坡里披薩·炸雞。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「拿坡里披薩·炸雞」宣布祭出雙11限定優惠，限時2周「買1送1」，只要買炸雞桶就送披薩，11月6日起於全台137門市開跑。

全台137家「拿坡里披薩·炸雞」雙11限定好康來了，11月6日起至11月19限時14天推「買炸雞送披薩」超殺優惠，期間只要至門市外帶6塊炸雞1桶即可免費吃小披薩1個，特價348元，較原價打出56折優惠。拿坡里披薩採現點現做，炸雞則是獨家義式香料現點現炸，打造外酥內嫩的口感。

事實上，12家拿坡里炸雞專賣店近日宣布改名為「三商炸雞」，孰料卻引發超大誤會，業者緊急出面急喊「我們還在啦！」表示「拿坡里披薩·炸雞」並沒有改名字，崩潰求網友別再改google map店名，不少人笑翻留言「誤會大了，幸好你們有解釋」、「誤會太大！小孩一直問為什麼拿坡里要改名字」、「差點以為沒披薩了」，討論超熱烈。

▲21風味館祭出3大感恩節優惠。

另，感恩節將至，21風味館（21PLUS）祭出「3大感恩節優惠」，包括「21香草烤雞特價379元」，較原價現省111元，以及「21香草烤半雞特價198元」、「炸雞感恩分享餐特價390元（內含5塊香脆炸雞、1份酥炸杏鮑菇、1份紫玉Q藷）」，皆祭出75折優惠，即日起至11月30日限時開跑，外送平台、21TOGO店型不適用此優惠。

21風味館的香草烤雞是選用21種神奇香草以黃金比例調配、烘烤嚴選雞肉，讓每隻雞透過低溫深層按摩打滾的方式鎖住鮮美肉質，並以蒸氣烤箱現烤，外皮酥脆、肉質多汁；香脆炸雞則使用鮮嫩雞肉裹粉，再以獨特翻滾技術使金黃炸衣呈現鱗片狀，大口咬下就能聽到喀滋響聲，搭配微辣口感，超級涮嘴。