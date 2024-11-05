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柯文哲「京華城案每階段」都拿錢！　3款項2地點收現金

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城改建每個階段都收賄，並在市長室及工地收1,500萬元，遭台北地院裁定繼續羈押2個月。

▲民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城改建每個階段都收賄，並在市長室及工地收1,500萬元，遭台北地院裁定繼續羈押2個月。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉京華城貪汙案遭延押至明年1月，本刊調查，裁定理由直指柯在市長室收受1,500萬元現金賄款，另一處收賄地點則是京華城動土典禮，而且「學姐」黃瀞瑩日前受訪，意外洩露柯拒絕出庭緣由及相關案情，讓法官認為柯有能力與特定人隔空串證，因此裁定延押。

此外，檢廉查出應曉薇新的收賄款項，即京華城核發建照期間收取150萬元賄款，同時段柯的USB也記錄1500，加上容積率保底560％另收取210萬元賄款，顯示柯在京華城爭取放寬容積改建的每個階段都有收錢，貪汙犯行已臻明確。

11月1日，台北地院裁准涉及京華城弊案的民眾黨主席柯文哲延押2個月，全案將在年底前偵結起訴。知情人士透露，法官裁定延押的一大關鍵為專案小組持續清查金流，發現柯文哲竟在市長室收受沈慶京1千5百萬元現金賄款，另有些錢則在工地交付，讓柯無法抵賴。此外，法官裁定延押還有一項原因，與台北市議員「學姐」黃瀞瑩有關。

威京集團主席沈慶京（圖）涉嫌行賄柯文哲等人，院方裁定延押2個月且駁回保外就醫。

▲威京集團主席沈慶京（圖）涉嫌行賄柯文哲等人，院方裁定延押2個月且駁回保外就醫。

可隔空串證　柯遭裁延押

據知情人士透露，柯文哲的帳房李文宗及沈慶京的心腹朱亞虎9月底遭羈押，並坦承行賄柯文哲後，10月1日柯面對檢察官提訊竟拒絕出庭，在看守所牢房對法警說了句：「我不為難你們。」倒頭就睡，即不理人。

鼎越開發前董座朱亞虎（左）坦承以人頭行賄210萬元，因關鍵案情未如實交代，法院裁定羈押。

▲鼎越開發前董座朱亞虎（左）坦承以人頭行賄210萬元，因關鍵案情未如實交代，法院裁定羈押。


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