綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

▲吳秉叡砸麥克風。（圖／記者黃國霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍白將《財劃法》列為立法院這個會期的優先法案，國民黨籍的財政委員會召委陳玉珍4日排審，綠營連番發言杯葛，傍晚陳玉珍突然喊休息，因為要開會到12點，要讓大家先吃晚餐，一直到晚間近8點才現身，眾綠委抗議，質疑陳玉珍未按議事程序宣布開會時間延長，吳秉叡更氣到直接砸壞主席麥克風。

為杯葛《財劃法》，綠營今一早便多名立委連番發言，陳玉珍也強調會讓大家暢所欲言，並指會開到晚上，「開到吃宵夜」。在結束4輪的程序發言、會議詢問後，陳玉珍表示，將裁示不再開放登記發言，但之前有宣布要開會到晚上，所以就先讓大家休息去吃飯，之後與在場的另二名國名黨立委李彥秀、王鴻薇便消失，而綠營因擔心藍營奇襲而守在委員會。

陳玉珍約在快8點才回到財委會，綠委紛紛質疑陳玉珍未按議事規則正式宣告開會時間延後，吳秉叡也站上質詢台抗議，批評陳玉珍未處理開會時間；陳玉珍稱她一整天都有說；其他綠委則砲轟並非是正式宣布；陳玉珍再反擊指吳秉叡在她講話時根本就不在，雙方為此又爆發口角，吳秉叡更走上前將主席台的麥克風砸爆。

陳玉珍欲宣布開會，但又指目前官員人不在，不應直接開會，除非大家同意，並說接下來將進入逐條審查階段；民進黨立委郭國文不滿說，大家討論都還沒完成，週三還說要找地方政府、相關部會來，怎麼現在又進入逐條審查。在等待官員到場時，藍營立委也陸續到場。