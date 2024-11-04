　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

爸姓「屎」從小被笑！女兒出生阿嬤隨口取「1名字」神逆轉

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲幫小孩取名是一門學問，就怕一個不小心害他們被取笑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

取名字是一門學問，特別是特殊姓氏的家庭，一個決定可能影響孩子的一生。大陸一名男子因為姓「屎」從小被笑到大，他的女兒出生要取名，讓他和妻子很苦惱，深怕女兒會遭遇同樣狀況；沒想到女兒的阿嬤隨口建議一個單名，成功翻轉她本來會被取笑的一生。

綜合陸媒報導，「屎」在華人圈是十分稀有的姓氏，據傳起源於明代瑤族人屎嘉軍（牛嘉軍），他曾言「姓屎姓尿也不姓牛」，他的後代便以「屎」為姓。大陸有一名屎姓男子透露，自己從小到大因為罕見姓氏，被同儕用諧音取笑，而他和妻子迎來一名女兒，他們傷腦筋要取什麼名字，才不會讓女兒有相同悲慘的遭遇。

夫妻倆想破頭都沒好主意，直到某天他的母親、女兒的阿嬤看到他們在想怎麼取名，隨口給建議「不然叫屎舒好了」因為「舒」這個字有自由安然、從容大方的寓意，諧音是「史書」，以後人家聽到自然不會把重點放在姓氏上，反而覺得她的名字很有歷史淵源的感覺；阿嬤的提議讓夫妻倆大讚「這個名字好」，更馬上採納。

報導中指出，屎姓男子與妻子除了第一個女兒「屎舒」，後來再生育了一名兒子，兒子則取名為「屎記」，這2個名字大多數人聽到第一時間會想到「史書」和「史記」，不怕兒女上學被笑。據悉，後來他們上學還被老師稱讚，名字好聽又有寓意。

延伸閱讀
台灣人颱風天唱KTV「外國人好吃驚」　衛報：包廂幾分鐘內被預訂一空
大媽樓梯踩空墜3樓！眼球竟「掉進鼻腔」卡住　驚悚畫面曝光
為9歲弟追凶27年…姊「忍辱網聊3年」套話　凶手翻供：小孩滑倒撞刀口上

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
全台8家國軍英雄館「下月起陸續熄燈」！
會不會打呼「看5面相」秒知！　醫示警：恐缺氧猝死
第2位台人吳忠達戰死烏克蘭　還有「6位國人」在俄烏前線奮戰
Dcard大書沉默一個月首發聲！　道歉前妻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

爸姓「屎」從小被笑！女兒出生阿嬤隨口取「1名字」神逆轉

為撿手機卡石縫　女學生神還原「孫悟空被壓五指山」畫面瘋傳！

提前恭喜中國LOL奪冠　中國官媒「半場開香檳」慘遭逆轉吞亞

4901個機會！成都「百企千崗」台青招聘會　赴陸前輩：搞懂AI趨勢

跟美女鄉書記搞「不正當性關係」　江西縣委書記毛奇被雙開

最優年薪百萬台幣起跳　川渝招聘會向200位台青台生招手

陸17歲「天才少女」姜萍被抓包作弊！數學比賽「老師偷幫忙」

結婚半年發現老公偷藏「抗愛滋藥」　陸人妻崩潰離婚

陸前3季結婚登記474萬對　比去年少掉94萬對

華為傳狂挖台灣晶片人才　台積電前員工收一堆獵人頭信

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

國道賓士轎車插進貨車尾　車頭夾扁駕駛卡車內不治

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

屏東綠鬣蜥逃竄宛如下大雨　洪宗麒捕抓團隊成員傻眼

借高利貸「3萬滾到90萬」　蹦闆揭內幕：千萬不要碰

颱風來襲！家裡全淹水　一招自製「滑水道」輕鬆清

台中7歲男童騎腳踏車突竄出　遭電動機車撞飛又被後車輾

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

爸姓「屎」從小被笑！女兒出生阿嬤隨口取「1名字」神逆轉

為撿手機卡石縫　女學生神還原「孫悟空被壓五指山」畫面瘋傳！

提前恭喜中國LOL奪冠　中國官媒「半場開香檳」慘遭逆轉吞亞

4901個機會！成都「百企千崗」台青招聘會　赴陸前輩：搞懂AI趨勢

跟美女鄉書記搞「不正當性關係」　江西縣委書記毛奇被雙開

最優年薪百萬台幣起跳　川渝招聘會向200位台青台生招手

陸17歲「天才少女」姜萍被抓包作弊！數學比賽「老師偷幫忙」

結婚半年發現老公偷藏「抗愛滋藥」　陸人妻崩潰離婚

陸前3季結婚登記474萬對　比去年少掉94萬對

華為傳狂挖台灣晶片人才　台積電前員工收一堆獵人頭信

爸姓「屎」從小被笑！女兒出生阿嬤隨口取「1名字」神逆轉

銀杏颱風最快今生成！是否襲台這天是關鍵　6日低溫「探1字頭」

剛過生日...遇奪命車禍　高雄20歲男噴飛當場死亡

台中7歲童騎單車遭撞亡！單親爸悲曝「出門找同學」　未料遇死劫

撞見老鳥同事上班用「Excel」看小說　釣出內行人公開偷懶妙招

祭司向信徒證明「自己會飛」　往下一跳活活摔死

未經授權文字轉載《Overlord》角川對網站提告　3人遭警方逮捕

蘋果怎麼挑才好吃？「屁股」越平越好　採買、保存秘訣大公開

陳啟昱涉弊案失聯多天　南檢最快今天發布通緝

搭MSC榮耀號！體驗海上樂高樂園　網美必拍水晶旋梯

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

大陸熱門新聞

提前賀中國LOL奪冠　官媒「半場開香檳」遭逆轉

女學生神還原「孫悟空被壓五指山」！

陸17歲「天才少女」作弊！老師比賽偷幫忙

爸姓「屎」！女兒出生阿嬤隨口取「1名字」被讚翻

炫耀有24億存款　陸男遭檢舉慘了

亂搞美女鄉書記　萬年縣委書記毛奇被雙開

大學生喝醉躺錯床！抱住陌生男「親密接觸一整晚」

4901個機會！成都「百企千崗」台青招聘會　

法媒：華為狂挖台灣晶片人才

大媽樓梯踩空墜3樓　眼球脫落「掉進鼻腔」

結婚半年發現老公藏愛滋藥　人妻崩潰離婚

為弟追凶27年…姊忍辱套話　凶手翻供

影／換個角度看三峽 飛機在雲端起降的巫山機場

川渝青創招聘會「最優年薪百萬台幣」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

富豪被爆淫魔真面目　性侵400多女員工

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬回應了

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

已婚本土男演員「激戰人妻女星」4次！　他喊冤：只有2次

專訪／犬系男優「做出真感情」：女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝

宜蘭高職生KTV私刑　甩棍打同學逼跪

明起轉雨再變涼！銀杏恐襲台「這天」是關鍵

全台8家國軍英雄館將熄燈！軍友社證實

提前賀中國LOL奪冠　官媒「半場開香檳」遭逆轉

北東明起變天　颱風周五進逼台灣東南方「2地雨最猛」

即／台中國小童遭2車撞！搶救無效亡

客機高空傳「敲擊聲」急迫降　警持槍搜查

柯震東「身體出狀況」急趕回台

Dcard大書沉默一個月首發聲！　道歉前妻：是我做錯了

更多

最夯影音

更多

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

國道賓士轎車插進貨車尾　車頭夾扁駕駛卡車內不治

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

屏東綠鬣蜥逃竄宛如下大雨　洪宗麒捕抓團隊成員傻眼

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面