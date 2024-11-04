爸姓「屎」從小被笑！女兒出生阿嬤隨口取「1名字」神逆轉

▲幫小孩取名是一門學問，就怕一個不小心害他們被取笑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

取名字是一門學問，特別是特殊姓氏的家庭，一個決定可能影響孩子的一生。大陸一名男子因為姓「屎」從小被笑到大，他的女兒出生要取名，讓他和妻子很苦惱，深怕女兒會遭遇同樣狀況；沒想到女兒的阿嬤隨口建議一個單名，成功翻轉她本來會被取笑的一生。

綜合陸媒報導，「屎」在華人圈是十分稀有的姓氏，據傳起源於明代瑤族人屎嘉軍（牛嘉軍），他曾言「姓屎姓尿也不姓牛」，他的後代便以「屎」為姓。大陸有一名屎姓男子透露，自己從小到大因為罕見姓氏，被同儕用諧音取笑，而他和妻子迎來一名女兒，他們傷腦筋要取什麼名字，才不會讓女兒有相同悲慘的遭遇。

夫妻倆想破頭都沒好主意，直到某天他的母親、女兒的阿嬤看到他們在想怎麼取名，隨口給建議「不然叫屎舒好了」因為「舒」這個字有自由安然、從容大方的寓意，諧音是「史書」，以後人家聽到自然不會把重點放在姓氏上，反而覺得她的名字很有歷史淵源的感覺；阿嬤的提議讓夫妻倆大讚「這個名字好」，更馬上採納。

報導中指出，屎姓男子與妻子除了第一個女兒「屎舒」，後來再生育了一名兒子，兒子則取名為「屎記」，這2個名字大多數人聽到第一時間會想到「史書」和「史記」，不怕兒女上學被笑。據悉，後來他們上學還被老師稱讚，名字好聽又有寓意。

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