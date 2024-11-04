網驚呼比演唱會還難搶！「德國雙人」雙11超殺優惠這一物必買

▲喜愛料理的人注意！即將來臨的雙11，廚房夢幻神器出現驚人折扣，準備手速開搶。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

民眾將雙11視為年度購物盛事，不僅為了追求超值優惠，更將這一天視為升級生活品質的絕佳機會。這股風潮尤其明顯在廚房家電與廚具領域，每當凌晨活動時間一到立刻掀起搶購，其中最熱門的又屬料理愛好者與專業廚師推崇的「德國雙人牌」最為明顯。對愛下廚的人來說，擁有得心應手的工具不僅能提升料理體驗，也能為居家生活增添儀式感。今年「德國雙人牌」，推出雙11年度最低價，將廚房必備神器以超殺折扣回饋消費者。其中，包含刀具、鑄鐵鍋、不沾平底鍋等7大熱銷產品，這次祭出的優惠幅度令人驚喜，無論是料理新手還是烹飪高手，都能找到適合自己的完美工具。

雙11搶鍋熱潮來襲，網友搶購STAUB等名廚神器，刺激程度媲美演唱會搶票，手快才能得心頭好。有些網友表示自己「在零點守候」、「手速飛快」，卻依然無法順利結帳，也有成功搶購到商品的消費者也不乏滿心的興奮與開心，紛紛曬出自己的戰利品，並笑稱「終於圓夢」。部分網友分享實用的搶購技巧，如「卡點進入」、「頻繁刷新」。但也有不少人互相安慰，表示「沒關係，我們都不孤單」並邀約明年再搶。

STAUB鑄鐵鍋是許多料理人的夢幻逸品，最受讚賞的是其優質鑄鐵材質能讓食物導熱均勻，加上獨特的汲水釘設計可以維持食物的水分和鮮味，就連鍋蓋也有特殊設計幫助鎖住香氣，還不易噗鍋。經典圓鍋造型實用又好看，22公分大小深度適合一鍋到底以及多種類型料理，比起一般鍋具更能保留食材原汁原味；28公分淺燉鍋，鍋面更寬，順手好翻炒，除了拌炒食材外，燉滷、煲湯、煮火鍋時，食材一目了然，低淺深度還能整鍋直接進烤箱，超級方便，難怪備受星級餐廳大廚愛用，就算是新手也能以優雅姿態端出美味料理。STAUB鑄鐵鍋28cm今年雙11更是破天荒的降價至5,999元！原價13,880元限時大促外，特別加碼再送馬卡龍6杯組，這樣的神價格錯過等明年！

▲▼STAUB的22cm經典鑄鐵鍋（上圖）和28cm淺燉鍋（加碼贈馬卡龍濃縮杯六入組，下圖），雙11在momo購物網能以超低價入手，讓人超心動。

另外STAUB陶瓷餐具也因為豐富可愛的顏色，讓人忍不住想通通入手陳列在廚房裡，像是陶瓷碗、烤盤等有著鮮豔亮眼且經典的紅、藍、白等顏色，後來還推出了淺綠、嫩粉和Baby藍等色調柔美的馬卡龍配色，讓陶瓷餐具像是廚房中的藝術品般賞心悅目，不僅拿起來手感扎實有質感，選用安全陶土和釉料製作而成，更讓人在盛裝食物時非常安心。系列餐具擺出來不僅帶來一場視覺盛宴，光滑好清潔也是煮婦煮夫想入手的關鍵，今年雙11在momo網站任選5件1999元，搭配鍋具成套上桌，一次滿足收藏魂。

▲顏色漂亮可愛的STAUB陶瓷餐碗盤們，任選5件只要1999元。

看了Netflix超夯料理競賽節目《黑白大廚》後，被主廚們精湛刀工給帥到嗎？也想要一展手起刀落俐落美技的你，除了要多加練習之外，還需要一整套的好用刀具。德國雙人招牌的Now S五件式彩色刀具組，包括經典刀款：蔬果刀、三德刀、中式片刀、刴刀和收納刀座，以特殊配方鋼材打造出高硬度的鋒利刀具，搭配人體工學握把，非常好施力不滑手，專款專用省力切出各種想要的形狀，每把刀都是家中必備款；而且不只好用，NOWS彩色刀具及刀座更是打造義式色彩美學廚房的最強調色盤，讓人一眼驚豔你的時尚品味。這次雙11限定Now S五件式彩色刀具組，備受廚藝新手和專家青睞，趁優惠添置全家必備刀具，打造精緻廚房！

▲Now S五件式彩色刀具組有萊姆綠、莓果藍、石榴紅三色，雙11通通有折扣，此次入手正是時候。

食材不夠新鮮，烹調出來的菜色美味容易大打折扣，甚至可能有造成身體不適的風險，保鮮食材的重要性不言可喻，如何讓食材呈現最佳狀態，每個家都需要德國雙人真空保鮮組！備好的料、冷凍、南北乾貨、生鮮食材等放入盒中抽真空保存，能夠防氧化、抗菌、延緩食材變質，讓食材可以存放更久、保持口感才是真保鮮，玻璃保鮮盒好清洗一目了然，真空袋特殊抽氣口確保密封，還有APP協助記錄保存期限、自動提醒避免食材浪費，讓料理的人、享用美食的人都能安心。

▲德國雙人牌的智能真空保鮮組合，不只功能優秀，義大利知名設計師設計的外型，顏值超高。

俗話說工欲善其事、必先利其器，對料理苦手而言更是需要一個好用的鍋子讓煮菜變得更簡單，這時不妨入手Enjoy不沾鍋來助你一臂之力，特殊的鍋底技術以及堅固鍋身冷鍛工藝，讓鍋子們不挑爐具、就連電磁爐也可以使用，炒鍋、平底鍋、萬用湯鍋等常用的鍋型通通有，金屬把手使用時很穩固，事後也很好洗，讓廚房家事更輕鬆，今年雙11價格超佛，組合還貼心附鍋蓋，不入手對不起自己。

▲Enjoy不沾鍋鍋型萬用，雙11祭出好入手價格，相當適合煮婦煮夫。

不少人早上喜歡用調理機打一杯健康飲品來喝，為的是要在忙碌生活節奏中快速補充營養，如此一來，一台高效能的破壁機不可少，讓許多養生人視為廚電神器的「德國雙人破壁調理機」，因為有雙人精密鋸齒型不鏽鋼刀片，加上5檔模式及12檔隨選轉速，高達24,000轉的轉速能打破食材的「細胞壁」，將維生素、礦物質、植化素、蛋白質和水份等各種營養徹底釋放，並且完美融合、更好吸收，讓你輕鬆打碎蔬果、堅果、冰塊等，在家簡單製作出醬料、果汁、冰沙或濃湯，一年四季都好好用。由義大利設計師打造的質感黑色外型，放在廚房檯面上更是時髦亮點，雙11限定價值得入手，甚至還推出破壁機與電熱水壺的超值特惠組，全年難得一次的優惠，錯過不再。

▲德國雙人破壁調理機的黑色外型質感大器高級，雙11超殺價格輕鬆就能帶回家。

不論是專業級鍋具、鋒利耐用的刀具，還是讓食材保鮮更持久的真空保鮮盒，每款商品都是日常生活中不可或缺的必備品。雙11檔期，超殺優惠已經上線，折扣力度前所未有，這些平時夢寐以求的高質感廚具，如今都以驚喜價開賣，與其等待不確定的未來價格，不如趁現在出手，把這些實用又精緻的廚房神器一次收入囊中，讓你的廚房立即升級，讓料理不在只是家務，而是成為享受的樂趣吧！

德國雙人1111年度最低價快下手

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