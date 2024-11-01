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中印恢復互信第一步　兩國士兵邊境交換糖果合影

文／中央社

10月31日是印度排燈節（Diwali），中印軍隊在邊境高海拔地區交換糖果並合照。印度媒體說，中印雙方將循序漸進緩和地區緊張局勢，第一步將是恢復雙方的信任。

香港星島日報今天引述印度新聞信託社（Press Trust of India）等印度報導，在排燈節期間，中印軍隊在邊境爭議區域交換糖果。中印雙方稍早前針對邊境對峙等相關問題達成協議，緊張關係得以緩和。

另據印度亞洲國際新聞社（Asian News International）引述印度陸軍參謀長表示，在實控線沿線恢復信任是個循序漸進的過程。從局勢降溫到管理緩衝區，雙方將分階段落實協議安排，每一步都旨在緩和緊張局勢。

中國外交部發言人林劍日前表示，「中印雙方就邊境相關問題達成解決方案，目前雙方的一線部隊正在有序地推進落實工作」。

▲▼恢復互信第一步 中印士兵邊境交換糖果合影。（圖／翻攝自X）

▲中印士兵在邊境交換糖果合影。（圖／翻攝自X）

報導說，排燈節是印度相當重視的節日，主要寓意「光明驅走黑暗，善良戰勝邪惡」。傳統上，印度教徒會在當天點燈、交換禮物及放煙火，親戚和朋友之間會互送一種彩色椰子糖，藉以表示對於對方的祝福，而多數印度家庭都會拜訪家庭成員與公司同事，致贈甜食、乾果、禮物等。

2020年中印雙方於邊境地區爆發流血衝突，造成中方4人喪生、印方20人死亡。事件導致中印關係急轉直下。直到今年10月金磚峰會前夕，中印雙方針對邊界對峙問題達成協議，中國國家主席習近平及印度總理莫迪（Narendra Modi）隨後在峰會期間會晤，雙方關係才有所好轉。

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