快訊／2女駕駛先後撞壓高雄女大生致死　肇責待釐清先請回

▲許姓女大生在路口遭遇車禍，不幸身亡。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區鳳林四路、中正路口昨（30）日晚間9點發生一起嚴重車禍，20歲許姓女大生騎機車直行時，先撞上黃女駕駛的左轉轎車，整個人噴飛到對向車道，又被楊女駕駛的轎車輾過慘壓車底，救出送醫仍宣告不治，由於檢方還需要擇期複驗，因此檢察官諭令肇事的黃女和楊女請回。

屏東檢方今日上午在枋寮殯儀館進行相驗，死者傷勢初步研判為頭部創傷及胸部重創，但因為有兩台車輛先後碰撞死者，為釐清死因，擇期安排解剖進行複驗。

▲女大生遭2車兩度撞擊，被壓在車底 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍發生在30日21時14分，警、消接獲民眾報案，稱在大寮區鳳林四路、中正路路口有車禍發生，警方調查，當時20歲許女騎摩托車，沿鳳林四路南往北直行，行經肇事地點時，與36歲黃女駕駛的一輛左轉轎車發生碰撞，導致她摔飛到對向車道，又遭47歲楊女駕駛的轎車撞擊後，整個人被壓在車底，消防人員將她救出時，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍在今日凌晨宣告不治。

根據監視器畫面，許姓女大生當時騎在鳳林四路的內線車道，據了解，該路段機車並沒有禁行內線，而黃女駕駛的轎車左轉時，疑似未禮讓直行的許女，發生第一次碰撞，許女噴飛到對向又被直行的轎車輾壓，才釀成不幸，不過詳細的肇事原因及責任歸屬有待進一步調查釐清。

屏東地檢署檢察官到枋寮殯儀館相驗後，初步研判死者傷勢為頭部創傷及胸部重創，因為有2車先後碰撞死者，為釐清死因，擇期安排解剖進行複驗，確認死因後會再移回高雄地檢署偵辦。

由於尚未釐清哪一位駕駛才是造成許姓女大生的主要死因，因此高雄地檢署檢察官諭令肇事的黃女和楊女請回。