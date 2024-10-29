閃不過！國1南向麻豆段大貨車胎皮掉落　16車遭殃

▲國1麻豆路段發生胎皮掉落，造成後方多部車輛閃避不及撞擊，初步統計共16車受害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國道1號南向307.8公里台南麻豆路段，28日晚上6時52分許發生胎皮掉落，造成後方多部車輛閃避不及撞擊肇事，初步統計共16部車輛受害，國道警察第四大隊正調閱視器追查肇事車輛，並依相關規定處理中。

國道警察第四大隊28日晚上6時52分許經四大隊線上巡邏員警通報，國道1號南向307.8公里處有胎皮掉落物，並致後方多部車輛撞擊肇事；初步研判係一部大型車輛（不詳車號）於上述時、地，因胎皮掉落於車道，致後方共計16部自用小客車分別撞擊胎皮，四大隊獲報後立即通知高公局南區交控事故處理班前往處理，並於CMS提醒用路人注意。現場於晚上7時20分排除，全案由四大隊新營分隊依規定處理。

國道警察第四大隊指出，將調閱該路段沿途之高公局CCTV及遠通門架影像，積極追查肇事車輛，並依相關規定處理。四大隊藉機呼籲用路人平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況（油、水、煞車、輪胎、燈光…等），以避免車輛發生爆胎或故障，以維護自身及他人的行車安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30-1條第1項第1款之規定開罰，處汽車駕駛人新台幣1千元以上6千元以下罰鍰。