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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南鹽水溪浮屍「DNA比對」確認是保五總隊小隊長

▲搜救人員在鹽水溪進行搜索。（圖／記者林東良翻攝）

▲鹽水溪畔發現浮屍，死者經DNA比對，確認係失蹤的高雄保五總隊吳姓小隊長。（圖／記者林東良攝翻）

記者林東良／台南報導

台南一名外籍移工10月20日下午在鹽水溪畔抓螃蟹時，驚見一具浮屍卡在爛泥中，嚇壞報警處理，警消獲報到場，將遺體打撈上岸，懷疑死者為失蹤11天的高雄保五總隊吳姓小隊長，但因體嚴重腐敗無法辨認、收集指紋，經採DNA比對，30日下午比對結果出爐，證實死者就是吳姓小隊長。

據了解，警10月20日下午4時30分接獲通報後，隨即趕赴現場處理，但因該流域溪畔有不少爛泥，造成打撈困難，警消花了約1小時才將浮屍打撈上岸。初步調查，該具遺體上並未發現任何證件，也無明顯外傷。

另一方面，高雄保五總隊一名吳姓小隊長於國慶日當天凌晨3時離家出走，並將皮包、手機、鎖匙等物放在家中，吳小隊長離家後毫無音訊，警方為確認鹽水溪畔發現的這具浮屍是否為吳姓小隊長，通知保五總隊幹部、家屬到場認屍，但因屍體明顯浮腫變形難以辨認，即擇期相驗。

檢方21日上午10時50分率法醫進行相驗，由於死者屍體嚴重腐敗、浮腫，吳男胞弟依舊無法確認其身分，加上也無法收集指紋，檢察官指示，採檢體進行DNA比對，進一步確認身分，而暫以無名屍名義查處。

台南市警二分局30日下午收到DNA比對報告，證實該名死者DNA比對確認係吳小隊長，檢警將發還遺體給吳小隊長家屬辦理後事。

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