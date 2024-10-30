▲曾寶儀出席社福30週年慶典，攜東亞心智障礙藝術家同台獻藝 。（圖／育成社福基金會提供）

記者王威智／綜合報導

育成社福基金會30週年慶祝活動，邀請來自日本、韓國及台灣的傑出心智障礙藝術家同台演出，展現他們獨特的才華與生命的光輝。活動現場賓客雲集，包括前副總統陳建仁、行政院政務委員陳時中、衛福部政務次長呂建德、台北市副市長林奕華等政要，以及金鐘影帝黃迪揚、藝人作家曾寶儀等公眾人物，共同見證育成社福基金會對身心障礙者全人服務的決心與實踐。

育成社福基金會創會董事長陳節如感性表示，感謝社會各界的支持，讓他們能夠服務69萬人次，並創下多項全國第一的開端，包括設立全國第一家庇護工場、第一家心智障礙者終老養護機構等。他強調，只要提供足夠的培育機會，心智障礙者的獨特才華就會綻放，成為社會寶貴的資產。

▲▼活動現場賓客雲集，包括前副總統陳建仁、行政院政務委員陳時中、衛福部政務次長呂建德、台北市副市長林奕華等政要，以及金鐘影帝黃迪揚、藝人作家曾寶儀等公眾人物 。（圖／育成社福基金會提供）

這次30週年活動，特別邀請日本藝術家鵜飼結一朗、川辺紘子，韓國演員/畫家/作家鄭恩惠，以及台灣的音樂天才兄弟施翬與施翯同台演出。他們的精湛表演，不僅是一場視覺與聽覺的饗宴，更是打破大眾對障礙者的刻板印象，讓世界看見「不一樣的認真，不一樣的生命之光芒」。

基金會董事長賴豐福表示，今年基金會推出「不一樣的認真，值得一樣認真的你支持」影片，呼籲社會大眾一起支持育成社福，攜手共創更穩定和安心的社會。藝人作家曾寶儀也特地出席活動以表達支持，並分享參與公益廣告的深刻感受。