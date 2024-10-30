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康芮颱風來襲！小三通金門-泉州航線今天停航

▲▼▲小三通金門-泉州航線今(30)停航。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門小三通金門-泉州航線停航。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

康芮颱風今上午8點升級強颱，受天候影響，金門縣港務處宣布小三通金門-泉州航線今(30)日停航。另一方面，八方客輪因海象不佳航班停航，請旅客搭船前，預先向船公司確認航班。

氣象署表示，康芮颱風影響，台灣各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，各海面及巴士海峽風浪亦將逐漸增大，易有3至5米以上浪高，尤其今日東部、東南部沿海及蘭嶼浪高可達6米以上，請避免前往海邊活動。

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