康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風今日上午8點升級強颱，警戒區擴大為4地，包括台東、恆春半島、花蓮和屏東，氣象署預估今晚全台都列為陸警範圍，全島明都在暴風圈內。康芮最快明天中午到傍晚登陸花蓮以南一帶，今晚風雨將加劇，颱風明天登陸期間是影響最劇烈時刻。

▲康芮颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

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中央氣象署預報員朱美霖表示，康芮上午8點強度增強為強烈颱風，七級風暴風半徑300公里，朝西北移動略為加速，以15到20公里速度接近台灣，持續朝台灣東南部海面移動，海上警戒區範圍也擴大，包括台灣東半部海域、巴士海峽、台灣海峽和東沙島海面。

陸警範圍除了原本的台東和恆春半島，上午8點半預報增加花蓮和屏東，今天晚間陸警警戒區大致涵蓋台灣本島所有範圍，全島都在暴風圈內。

朱美霖說明，隨颱風外圍環流逐漸接近台灣上空，今天海上風浪明顯增大，下半天東半部雨勢增大，嚴防強風豪雨，今天下半天到晚間北部、宜蘭、花蓮雨勢加劇，西半部雨勢加大的時程較往後延，颱風中心接近陸地或登陸後，中南部雨勢才會增多。

▲▼康芮颱風影響天氣及時程。（圖／氣象署提供）

針對颱風暴風圈觸陸及登陸時程，朱美霖說，今天深夜全台將列為陸警警戒範圍，明天全台在暴風圈內，預計周五清晨颱風逐漸離開陸地，暴風圈才會縮減；康芮暴風圈預計明天清晨觸陸，中午到傍晚颱風中心登陸花蓮以南陸地，中心到上空過中央山脈後，中南部降雨才會變明顯。

朱美霖強調，今天白天到晚間整體風勢增大，為颱風接近過程，白天北東陰雨，北北基宜花有大雨或豪雨；周三晚間北東雨勢加劇，沿海浪高可到2米，東南部可到7到10米。

颱風周四白天登陸期間影響最劇烈，北東風強雨大，東半部有豪雨等級降雨，颱風過山後中南部有較大雨勢，要留意短延時強降雨，今天晚上到明天一整天，一直到周五清晨，是影響最劇烈時刻，要留意強風豪雨。

氣象署表示，康芮颱風影響，台灣各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，各海面及巴士海峽風浪亦將逐漸增大，易有3至5米以上浪高，尤其今日東部、東南部沿海及蘭嶼浪高可達6米以上，請避免前往海邊活動。

陸上強風方面，氣象署表示，颱風外圍環流影響，今日蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門亦有較強陣風。