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秘戀女記者！名嘴曾陷性影像威脅舊愛　飆車闖黃燈直擊

圖、文／CTWANT

名嘴李正皓與《三立新聞》女記者馬郁雯被本刊直擊正在熱戀，馬郁雯頻繁出入李正皓住處社區，熟稔程度有如另類女主人，而記者也發現還有另組人馬正在關切這段戀情，李正皓則維持超強警覺性，開車時還曾高速闖黃燈，就為了甩掉狗仔。 

名嘴李正皓與《三立新聞》女記者馬郁雯被本刊直擊正在熱戀。（圖／本刊攝影組）

▲名嘴李正皓與《三立新聞》女記者馬郁雯被本刊直擊正在熱戀。（圖／CTWANT提供，下同）

本刊調查，李正皓出生在台北，其祖父曾任銅鑼鄉鄉長，他在國立海洋大學電機工程系取得學士學位，又在國立台灣師範大學工業教育研究所取得碩士學位，之後在國立交通大學電控工程研究所進修博士，但因忙於政治事務而未能完成學位。

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李正皓維持超強警覺性，開車時還曾高速闖黃燈，就為了甩掉狗仔。（圖／本刊攝影組）

▲李正皓維持超強警覺性，開車時還曾高速闖黃燈，就為了甩掉狗仔。

李正皓的政治路可說是「多彩繽紛」、立場多變。他曾任國民黨青年團執行長，2019年因批評時任國民黨總統候選人韓國瑜而被開除黨籍，後又投靠鴻海創辦人郭台銘陣營，一度自稱是「郭家軍」，2023年再度轉換色彩，與民進黨合作參選立委，卻都以敗選或退選收場。

李正皓的政治路可說是「多彩繽紛」、立場多變。（圖／報系資料照）

▲李正皓的政治路可說是「多彩繽紛」、立場多變。

在披著綠色外衣參選新北市立委時，李正皓被爆出曾以性私密影像威脅前女友，李正皓雖貼出判決書和與前女友的對話自清，最終仍於2023年6月在大眾壓力下退選，希望能「換取賴清德徹底解決民進黨性平爭議的空間」，事後又發起「搶救王義川大兵活動」成功，被民進黨視為輔選功臣，2月開始固定代班三立新聞台的政論節目《鄭知道了》。

3月18日，李正皓開創新政論節目《新台派上線》，另也接任三立新聞網節目《94要客訴》，以及震傳媒的《皓事之徒》，每周一到五都有節目可上，更疑似因節目結緣，與馬郁雯越走越近並成為情侶。

李正皓開創新政論節目《新台派上線》，另也接任三立新聞網節目《94要客訴》。（圖／報系資料照）

▲李正皓開創新政論節目《新台派上線》，另也接任三立新聞網節目《94要客訴》。

10月2日凌晨，李正皓下節目後從三立新聞台回家，他似是察覺到狗仔在後跟隨，颱風夜在台北市中心一路狂飆，回到住處後甚至下車去敲狗仔車窗，詢問「是不是在跟我」、「你們跟很久了」才離開。

10月27日上午11時許，當地警方還來「關心」在李正皓住處外，等著進私人停車場的車輛，警方離開之後，李正皓才駕車出門，而他疑似為了甩掉狗仔，在板橋殯儀館前闖黃燈駛入新海橋下，舉止極為謹慎，也讓這段戀情增添許多神秘。

針對新戀情曝光，馬郁雯和李正皓皆表示，此為私人領域不便做出回應。

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