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嘉義縣新公車先進駕駛輔助系統　提升駕駛、乘客與路人安全

▲▼ 嘉義縣政府購置8輛新巴士，配備先進駕駛輔助系統 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣政府購置8輛新巴士，配備先進駕駛輔助系統 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府公共汽車管理處為提升行車安全，今年斥資4036萬元購置8輛巴士，8輛新車今29日在嘉義縣政府前廣場正式亮相，縣長翁章梁、縣議員姜梅紅、江佩曄、陳文忠、詹琬蓁及嘉義區監理所長黃萬益等人出席啟用儀式，會中表揚10位優良駕駛員，並正式宣布新車加入嘉義縣公車系統，提供縣民更安全舒適的乘車體驗。

▲▼ 嘉義縣政府購置8輛新巴士，配備先進駕駛輔助系統 。（圖／嘉義縣政府提供）

公車處指出，新型復康大中巴底盤、車體及各項配備上都有升級，搭載先進駕駛輔助系統(ADAS)，該系統在車輛前方擋風玻璃上安裝數位攝影鏡頭，可偵測車輛、行人及車道的相對距離，在緊急情況時提供駕駛員即時聲音和警示，包括防撞預警、行人避撞預警、車道偏離警示、車距偵測及限速警示。

▲▼ 嘉義縣政府購置8輛新巴士，配備先進駕駛輔助系統 。（圖／嘉義縣政府提供）

新車還採用新型輪椅固定帶，操作更便利快速，提升老年人及身心障礙者的乘車安全性，側門也配置無障礙升降裝置，方便輪椅族群上下車。

公車處強調，目前無障礙車輛比例已從53.4%提升至62.5%，平均車齡從7.8年降為6.7年，明年計劃採購10輛電動公車，將無障礙巴士比例提升至73.9%，確保身障朋友在嘉義縣通行無礙。

翁章梁說，這次購入的新車包括6輛公車和2輛台灣好行公車，縣府籌措2580萬元，另外獲得交通部公路局1456萬元補助。新車加入後可以提升民眾的乘車安全。今天也在活動中表揚優良司機，他們的服務態度都會影響民眾搭車體驗，希望新車投入使用後，能讓民眾更願意搭乘公車。

翁章梁也提到，現在各鄉鎮市持續提供幸福小巴和幸福計程車的服務，這些措施都是要連結偏鄉公共運輸系統，縣府會持續強化這些服務，才能照顧長輩、學生及更多民眾，持續公共運輸提升使用率。

 
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