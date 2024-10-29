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嘉中科學班何承祐奪　巴西科學博覽會二等獎

▲▼ 嘉中科學班何承祐勇奪2024巴西科學博覽會二等獎 。（圖／嘉義高中提供）

▲ 嘉中科學班何承祐(圖右3)勇奪2024巴西科學博覽會二等獎 。（圖／嘉義高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義高中高三科學班學生何承祐在2024年巴西科學博覽會（MOSTRATEC）中，以「球狀星團中天琴座RR型變星的組成」研究勇奪天文、地球科學、數學及物理組二等獎。他的研究利用蓋亞資料庫深入探討變星形成的原因，並分析星團年齡、金屬豐度及潮汐力對變星數量的影響，研究成果廣受評審讚譽，展現了其在天文物理領域的過人潛力與貢獻。

嘉義高中表示，何承祐在多項國際、國內競賽中表現優異，不僅累積了豐碩的成果，也奠定了扎實深厚的科學根基。2022年，他參加國際科學奧林匹亞並榮獲世界銀牌，顯示出卓犖超群的科學素養。隨後在2023年臺灣國際科展（TISF）物理與天文學科中獲得三等獎，並獲得代表臺灣參加巴西科學博覽會（MOSTRATEC）的資格。今年，他以「使用蓋亞資料庫探討球狀星團中天琴座RR型變星的組成」為題，於巴西科學博覽會中摘下二等獎的殊榮！

此外，更在「臺灣青年物理辯論賽」中連續兩年擔任隊長，並獲得「傑出表現獎」，成功入選國手選拔營，顯現了其團隊領導力與學術辯論能力。他於2023年參加Breakthrough Junior Challenge國際科學影片製作比賽，獲得亞洲區冠軍及全球前15強，展示了他善於將科學知識轉化為淺顯易懂內容的專長。同年，他在臺灣學科能力競賽中名列全國二等獎，進一步強化其在物理領域的優秀表現。

陳元泰校長表示，承祐在老師們的指導下，逐漸展露光芒，從其主動經營物理科學頻道、投入各項比賽中可以看出端倪。這次代表臺灣參加巴西科學博覽會奪得二等獎佳績，不僅是嘉中的榮耀，也讓臺灣在國際科學教育舞臺展現光芒。 

 
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