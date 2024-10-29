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全民運屏東登場！花蓮代表隊勇奪雙金雙銀　縣府率團為選手加油

▲花蓮龍舟男子組直道競速100公尺勇奪金牌完成2連霸。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮龍舟男子組直道競速100公尺勇奪金牌完成2連霸。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

113年全民運動會於10月26日至31日在屏東縣隆重登場，來自全國各地的運動健兒齊聚一堂，展現運動精神，爭取榮耀。今年花蓮縣代表隊總參賽人次高達378人次，由花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏親自領隊，帶領選手們參加這場年度體育盛事，並在賽事期間走訪各個比賽場地，為選手們加油打氣。

▲花蓮龍舟男子組直道競速100公尺勇奪金牌完成2連霸。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

滑輪溜冰男子組競速溜冰速度過樁賽花蓮選手楊凱崴奪金，完成2連霸。

開幕典禮於10月26日在磅礡大雨中登場，媲美巴黎奧運開幕，教育處代理處長翁書敏率領花蓮縣選手團參加，展現不怕風雨的運動精神，堅強的團隊凝聚力和高昂士氣。翁代理處長表示，花蓮縣向來重視體育發展，這次參賽的選手皆在縣內接受專業訓練，不僅代表花蓮，也象徵著全縣的榮耀。她勉勵選手們不僅要在賽場上努力拼搏，更要享受競技的過程，發揮最佳實力。

▲花蓮龍舟男子組直道競速100公尺勇奪金牌完成2連霸。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

太極拳女子組朱育壹及男子組林燈儀在套路易簡太極拳均獲得銀牌。

在賽事期間翁代理處長頻繁到各比賽場地探望花蓮選手，無論是法式滾球、五人制足球、健力、慢速壘球、槌球、柔術及劍道等項目，她都親自到場為選手們鼓勵、打氣。她表示，花蓮選手不論成績如何，能夠在全國的舞台上展現自我、突破自我是最可貴的。每位選手的努力都是花蓮縣的驕傲，希望他們在比賽中勇往直前，超越自我。

▲花蓮龍舟男子組直道競速100公尺勇奪金牌完成2連霸。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府教育處長翁書敏（前排中）至各項耳場地為參賽選手加油。

花蓮縣代表隊目前累計2金2銀的成績，包含龍舟男生組100公尺金牌、競速溜冰男子組速度過樁金牌-楊凱崴、太極拳女子組套路易簡太極拳銀牌-朱育萱、太極拳男子組套路易簡太極拳銀牌-林燈儀。

其中在10月27日的賽事斬獲兩金佳績！在龍舟項目，花蓮縣男子隊在100公尺直道競速中獨占鰲頭，選手們團結一心，展現平時紮實訓練成果，勇奪花蓮縣首面金牌，完成二連霸！在滑輪溜冰速度過樁項目，楊凱崴選手展現個人實力，毫無懸念蟬聯此次賽事二連霸！選手們表示，能夠在比賽現場獲得縣府的支持和鼓勵，讓他們更有信心與動力去爭取好成績。

▲花蓮龍舟男子組直道競速100公尺勇奪金牌完成2連霸。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

全民運動會不僅是運動的競賽，更是一場各地交流的盛會。透過這次活動，花蓮選手得以與來自各地的選手切磋交流，提升競技水平。此次參賽，也展現花蓮縣對運動發展的重視與支持，讓全民運動的精神更深入人心。

▲花蓮龍舟男子組直道競速100公尺勇奪金牌完成2連霸。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府非常重視體育發展，率縣府團隊爭取到「2026國際少年運動會（ICG）」及「2026年世界俱樂部龍舟錦標賽」（Club Crew World Championships，CCWC）等兩大國際賽事主辦權！藉由全中運和全民運的舉辦，積累相當豐富的體育賽事承辦經驗，也獲得各界高度的讚賞，對於這兩大賽事的舉辦抱持著高度信心，並將全力以赴進行賽事籌備任務。

花蓮縣致力於成為一個運動友善健康的城市，並在山海間、公園裡打造全民運動場和健身房。花蓮作為一個國際觀光城市，對於國際體育運動賽事抱持相當正向的態度，積極爭取各項國際賽事的主辦權，以運動結合藝術與觀光，帶動國際人潮走進花蓮，期許在世界各國的選手感受花蓮山海美景以及豐厚文化底蘊的同時，期望讓花蓮走向世界，世界走進花蓮，也將花蓮選手留在家鄉比賽，讓大家一同見證選手的精采表現。
 

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