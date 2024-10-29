南非版「鱷魚先生」身亡！爬蟲專家遭眼鏡蛇咬死　愛妻悲痛證實

▲ 丁格因處理危險爬蟲類動物出名。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南非知名YouTuber、爬蟲類專家丁格（Graham 'Dingo' Dinkelman）擁有「南非鱷魚先生」之稱，經常分享他如何處理危險爬蟲類動物，約一個月前卻意外遭眼鏡蛇咬傷，對毒液出現過敏反應導致過敏性休克，26日不治身亡，終年43歲。

《每日郵報》報導，3寶爸丁格的YT頻道有10萬人訂閱，經常上傳他處理危險爬蟲類的影片，包括眼鏡蛇、黑曼巴蛇、蝰蛇、蟒蛇和鱷魚，IG也有逾60萬粉絲追蹤，妻子柯斯蒂（Kirsty）9月底卻用他的帳號發文宣布，丁格不幸遭眼鏡蛇咬傷，引發過敏反應。

柯斯蒂說明，丁格在加護病房陷入人工昏迷，施打大量鎮靜劑，希望讓他的身體恢復，但經過約一個月仍不幸離世。

柯斯蒂悲痛表示，「丁格在這段艱難時期奮力抗戰，我們知道他如此努力是為了想陪家人，我們對此非常感激」，「儘管他堅強又有毅力，遺憾的是我深愛的丈夫今天在家人陪伴下平靜離開人世」，同時感謝全球各地粉絲的慰問，「今天剛好是意外發生滿一個月，我們感受到大家的溫暖與愛」。

粉絲則紛紛留言致敬，「他對動物的熱情絕對是值得一看的天賦，不敢相信他走了」、「安息吧傳奇，你的知識和熱情幫助我培養對蛇的愛與尊重，我會想念你的影片」。