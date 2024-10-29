看謎片心癢？英語女師「赤裸倒頂樓」亡　2高中生遭控性侵滅口

▲女老師被發現裸身倒在自家頂樓身亡。（圖／翻攝自大皖新聞）

圖文／CTWANT

大陸湖南一名女教師15年前被家人發現，赤裸倒在社區頂樓水塔附近，嘴吐鮮血、呼吸困難，最終送醫不治，而同一社區的2名高中生涉嫌姦殺，遭判無期徒刑。不過，由於死者身上並未驗出高中生DNA，2人入獄後也堅稱無罪，又因不願寫悔過書換取減刑，導致2人至今仍未被釋放，因此謝男及劉男父母於本（10）月17日再度前往湖南省高院反應案情。

根據陸媒《大皖新聞》報導，2009年8月25日，小學英語老師劉女在晚飯後獨自出門散步，將近晚上10時都還沒回家，撥打電話也無人接聽，家人開始四處尋找後，在頂樓水塔附近發現劉女赤裸倒在血泊中，緊急送往醫院搶救仍不幸身亡。

案發2天後，警方突擊住在同社區的17歲少年謝男，表示謝男與劉女被害有關，而17歲的鄰居劉男也被帶走調查，據悉，劉女以前曾是2人就讀小學時的英語老師。經過3天2夜的審問，謝男和劉男最終坦承「姦殺老師」。

起訴書指出，事發當晚7時許，謝男和劉男一同至戶外免費球場，並用手機觀看淫穢影片，此時劉男提出找個女人「發洩一下」，謝男說劉老師經常在頂樓天台散步，提議對其下手。後來，2人便攜帶木棍攻擊，隨即進行性侵。

不僅如此，起訴書還指控，2人逃離現場回家後，將作案經過告訴父母，謝男的父親和劉男母親則分別叮囑兒子否認犯行，謊稱案發當晚一直在家。

驗屍報告顯示，死者生前被他人持鈍器及拳頭致傷頭部、面部，造成頭皮廣泛性淤血，蛛網膜下廣泛性出血，鈍性外力致傷頸項部、手堵嘴壓迫呼吸道、造成窒息，導致呼吸循環衰竭死亡。

2010年8月19日，法院依強姦罪嫌判處2人無期徒刑。2人不服上訴，2010年12月，湖南省高院維持原判。謝男的父親和劉男母親也因包庇罪，分別被判處有期徒刑3年緩刑3年及4年有期徒刑。對於法院的判決，謝男的父親和劉男母親並不認同，直言「事發後我們都不知道什麼事情，孩子怎麼就成了強姦犯，我也成了包庇犯？」

謝男父親表示，當時送驗的物證和樣本中，包括死者連身裙及胸罩上的血跡，還有她身體隱私部位的擦拭物，並對死者丈夫、謝男、劉男進行採樣，但結果均未顯示謝男和劉男的生物遺留痕跡，「DNA檢測結果顯示，劉女胸罩上的血跡係她與另1男性共同所留，這意味著，在這3個男人之外，還有另1名男性」。

謝男父親也認為，當時法官判決僅以口供為依據，缺乏人證、物證的支持，警方也有逼供的可能，「如果木棍真的是凶器，木棍上應該有指紋及受害人的血跡、DNA等，但是這麼重要的證據，卻從未被送去鑑定」，因此堅持要2名少年否認犯罪。

2019年，警方根據死者貼身衣物上遺留的血跡，找到法醫鑒定報告中所稱的「另1未知男性」張男，而法院判他為強制猥褻與侮辱屍體罪，後於2023年獲釋。

今（2024）年10月17日，謝男父親及劉男母親再次前往湖南省高院反應案情，希望法院能告知關於張男的審判細節及複查結果。一名工作人員告知，目前案件已經進入省高院審查會委員會進行討論，若有具體結果，會再進行通知。

謝男父親無奈道，2名少年入獄後堅稱無罪，因不肯寫悔過書，均未被減刑，目前刑期仍為無期徒刑，「如果願意寫悔過書，加上減刑，2個孩子今年差不多該釋放了」；他也說，每次去看望兒子，都覺得對方變得沉默寡言，但他仍堅信法律會還他一個公正的結果。

延伸閱讀

▸ 一毛都拿不到！身障父狀告兒女要求扶養 前妻曝光「種種惡行」判決免除義務

▸ 她怨老公不出家用還「家暴出軌」怒喊離 殘障尪反咬請求駁回

▸ 喊丈夫「爸爸」！賣場怒吼LV櫃姐對質 元配開直播曝光小三下場