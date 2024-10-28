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祖父骨灰黏煙火射上天　家人：這是最感人告別

祖父骨灰黏煙火射上天　家人大讚：這是最感人告別

▲安德森一家人聚在海邊放煙火，把祖父的骨灰送上夜空。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

這種方式也真特別！英國有一家人近日把祖父骨灰黏在煙火中發射，送上夜空，「我們都感覺他就在我們身邊，這是最感人的告別方式。」

據《每日郵報》報導，安德森（Paige Anderson）近日跟家人在海邊紀念祖父湯姆的一生，煙火升起，紅橙色火花照亮夜空。安德森表示，全家人都跟祖父很親，擁有滿滿回憶，這煙火太棒了。

據悉，安德森祖父生前曾說死後幫他辦維京葬禮，而維京式葬禮是讓逝者躺船上，手拿劍柄放心口，接著船會被推出大海後點燃，生者看著船燃燒殆盡，送逝者最後一程。而家人知道，不可能辦維京葬禮，選擇用放煙火當替代方案。

安德森說，祖父喜歡煙火，所以家人原想跟一家公司合作，但費用高昂，所以家人自己來，先在煙火上塗了凡士林，浸入骨灰中，再用骨灰覆蓋煙火頂部。

安德森表示，大家想到的唯一方法就是這樣，而且成功了，非常有意義，家人感覺祖父就在身邊，這是最感人的告別，不過這不適合每個人。

早在2014年，英國就有人用煙火葬，55歲蒙德（Annette Maunder）過世後，丈夫依照當初說好的約定，花了台幣11萬，把蒙德的骨灰變煙火，也邀親朋好友一同來觀賞。

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