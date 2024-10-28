兩人獨處...男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

▲因為自己與學生體型的差距，讓女師決定事後再跟家長反映。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

一名女網友表示，她有個家教學生讀國中，每次上課都愛動來動去但還算乖，家長還會準備點心給她，個人很喜歡這份家教，但有次家長有急事先出門，沒想到兩人獨處時，學生竟然直接在她旁邊自慰。女網友還說，因為自己與學生體型有差距，讓她當下不敢說破。

女網友26日在Dcard還原事發經過，她每次上課都一個半小時，在男學生家裡上課，基本上家長都在外面顧著，結果昨天快下課的時候家長有急事要出門，讓我顧一下他。等家長出門後，男學生問說可以出去裝水嗎，回來後還說「欸，現在剩我們在家欸。」

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女網友指出，沒想到男學生手開始在褲子上搔，褲子外面抓不夠還伸進口袋裡，由於當時是上數學，所以我坐他右手邊講解，講完之後發現他根本沒在聽，左手在口袋裡根本沒停過，後來還加速上下撸，一看立在那邊的小帳篷，真的超噁心的，但家裡只有我跟他，不敢直接說破，他一拳可以打爆我，家長回來後我才趕快離開。

事件引起許多網友討論並給予建議，「把家教地點換公開場地，例如社區交誼廳，甚至是咖啡廳吧」、「建議就不要教了」、「建議妳有技巧地跟家長反映，XX媽媽您好，昨天家教加時XX有出現一點特殊情況，想跟您聊聊」、「一定要跟他爸媽說，讓他知道這樣的行為是違法的」、「建議直接離職」。

也有其他女網友遇到類似經歷，「我之前在補習班顧作業，也是被學生盯著打手槍，當下也是嚇到手抖。」不過也有網友直接質疑原PO根本是創作文，原PO後來也直接反擊，「這不是創作文！」

原PO也補充最新進度，我已經跟家長講了，謝謝那些給我建議的，我都有看完，第一次遇到真的不知道要怎麼辦，一開始不清楚要用什麼方式跟家長講來解決這個問題，也有其他方面的考量所以掙扎很久，最後還是傳簡訊講了。」