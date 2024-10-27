等了30年！農民長期「忍耐病痛」　池上啟動「農村醫療」第一站

▲由於農村就醫不便，許多農民經常習慣忍耐疼痛。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台東報導

台東池上以優質的米飯、遼闊的金黃稻浪景觀聞名，背後是一群農民在默默的付出，然而不少農人有肩頸痠痛、關節疼痛等職業病，卻因為就醫不方便而長期忍耐。如今池上將打造「池上好診所」結合門診、復健、到府醫療等多元服務，期盼成為農村醫療的起點，預計今年底正式營運，照顧辛勞一輩子的農民。

池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢經常被當地人稱為「池上土地公」，他提到從民國83年（1994）6月開始接觸MOA農法，透過有機自然農耕保育土地；接著從16年前台灣好基金會一路相陪，舉辦池上秋收藝術節，透過文化藝術翻轉池上、滋養生活，而他心中還有第三塊拼圖「整合醫療」，這一路走了漫長的30年，如今專門為農夫服務的「池上好診所」水到渠成，終於要在年底正式開門。

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▲台東池上籌備「池上好診所」，期盼成為農村醫療起點，預計今年底對外服務。（圖／記者林育綾攝）

「池上好診所」未來將由余尚儒醫師負責，他在2016年舉家搬到台東都蘭，創立都蘭診所，開啟了到府居家醫療、巡迴門診、物理治療和長照等相關服務。

余尚儒說，台灣即將在明年邁入高齡化社會，而全台各地的農村已多數是高齡者，這些長輩的孩子也多半不在身邊。他觀察，很多農民的性格都很吃苦耐勞，但也很會「忍耐病痛」，特別是農民容易有肩膀、骨骼、痠痛等問題，還有些是慢性病。

如果農民們身體不舒服，要做更進一步的檢查或治療，可能得跑到市區看診，為此在交通上往往要舟車勞頓耗一整天，也會導致當天無法務農，乾脆就不看了。甚至有人長期吃止痛藥，吃到最後必須洗腎。

今年5月他與工作團隊一起到日本九州參訪了「款待之家」（Home Hospice），每一家活用日式老屋來照顧5到6名長輩，幾乎全是重度失能或生命後期，而所謂的「款待」便是吃好住好，住民每天享用米其林等級的客製化調整餐，等於是長照的「私廚」，還有高品質的口腔清潔、吞嚥訓練，積極預防肺炎。

款待之家並不只是提供醫療照顧服務，更是一個像家的家屋空間，提供三餐和生活照顧之外，也讓每個住戶在此生活感到自在，並提供活下去的動力。他認為台灣也需要「款待之家」，期望在社區創造「鄰里家人」，目前也正籌備「台灣版的款待之家」。

這次他透過林懷民老師的介紹，認識了池上的梁正賢，正好梁正賢的媳婦在打理新的房屋空間，評估之下，這個空間正好能作為服務農民的醫療場所。

▲梁正賢（左）提供空間，邀請余尚儒醫師（右）打造「池上好診所」，期盼照顧辛苦的農民。（圖／記者林育綾攝）

余尚儒說，池上是個很棒的地方，但醫療方面還有精進空間，很多池上的好醫生也屆齡退休，因此確定在這裡打造「池上好診所」，希望成為農村醫療的起點，更盼望未來不只是池上，而是能遍及全台的農村、鄉鎮。

他在巡診過程發現，農民多半有關節疼痛問題，而且復健需求大，未來「池上好診所」除了提供門診、居家醫療，也會有復健服務，讓農民可以利用生活的空檔去維護自己的健康，定期的保養、照顧自己，而不用耗費一整天舟車勞頓到市區。

其他醫療項目，也會針對農民的需要再去逐步開發，像是可能有心理諮詢，也會針對農民家人的需求來設計，例如幫助他們學習如何照顧家人，或是協助復健、術後照顧等。

台灣好基金會執行長李應平分享，梁正賢大哥說過，池上除了要有文化，再來要有醫院，因為農民要跑到市區看醫生太麻煩了，池上供應了這麼好的米來滋養大家，這些辛苦耕種的農民也該好好被照顧。因此這個農村醫療計劃，可以說是剛好有志一同的人們，在此時相互遇見，一拍即合。