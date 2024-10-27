嘉義中埔連續有感地震！最近同震度是7年前　鄉親議論紛紛

▲嘉義中埔27日午後14時許連續兩次有感地震 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義中埔地區26、27日連兩天發生4次有感地震，尤以27日下午2時許連續三次，讓當地民眾相當有感，由於震央都在中埔，，讓嘉義地區民眾議論紛紛，幸運的是嘉義縣市都未傳出災情。

嘉義中埔地區昨26日凌晨1時58分發生規模3.1的地震，震源深度為5.6公里，接續在27日14時許也連續發生三次芮氏規模4.5、4.8、5.0的地震。

14時19分規模4.8嘉義縣中埔鄉深6km,南4嘉4雲3彰2高1投1中1花1、14時28分規模4.5嘉義縣中埔鄉深6km,南4嘉4雲2高1投1彰1中1、14時56分左右南部地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東

▲中正大學地球與環境科學系專任教授温怡瑛說明嘉義中埔連續地震 。（圖／中正大學提供）

中正大學地球與環境科學系專任教授温怡瑛指出表示，對於27日午後發生數此規模4以上的地震，也因為地震位置較淺，所以當地民眾相當有感，過去2017年同樣地點曾發生規模5.1以上的地震，跟這次的地震機制系列相當類似，接下來還會有餘震發生，呼籲做好防範。