走進尼德蘭繪畫時代　奇美博物館特展揭開《畫師們》創作祕辛

▲奇美博物館全新特展《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》將於26日盛大登場，帶您穿越時空、一窺尼德蘭畫師們的創作祕密。（圖／奇美博物館提供，下同）

記者林東良／台南報導

想體驗400年前的藝術流行風潮嗎？奇美博物館全新特展《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》將於26日盛大登場，帶您穿越時空、一窺尼德蘭畫師們的創作祕密與藝術爆炸的驚人年代！

16、17世紀的尼德蘭因貿易發達、經濟繁榮，帶動中產階級興起，藝術不再是皇室貴族的專利，家家戶戶都有賞畫、買畫的需求，因而造就供不應求的藝術市場，當時許多人紛紛投入畫師行列，他們如同現今的職人一般，不但追求美學表現，也必須考量市場需求和商業利益，進而發展出多樣且彈性的作畫模式。本展精選近60幅奇美珍藏畫作，結合科學檢測與藝術史研究，揭開尼德蘭畫師的神秘面紗。

《畫師們》特展共分為四大單元，循序漸進探索尼德蘭的繪畫世界。單元一「那是個什麼樣的年代？」，從地理環境與政治局勢切入，介紹16、17世紀尼德蘭的社會背景與藝術發展。展覽入口處以古今地圖對照，讓觀眾一目了然近代早期的「尼德蘭」指的並非「荷蘭」單一國家，而是涵蓋今日的荷蘭、比利時、盧森堡與法國北部等地；接著，以帆船與海為前導意象，指出大航海時代迎接前所未有的繁盛。本單元展出〈世界向阿波羅致敬〉、〈全家福〉等畫作，從中可感受當年豐盈富饒的輝煌榮景。

單元二「如何成為一個專業畫師？」，公開當時藝術家的SOP訓練模式與工作坊的運作，認識畫師們的職人之路。展區將一幅描繪工作坊的畫作製成數位動畫，呈現學徒、畫工與師傅的分工與養成。再者，為了追求產量，工作坊發展出許多高效生產的技巧，這裡將介紹其中相當關鍵的「轉移草稿」技法，包括描圖法、印花粉轉印法、分格法等，讓您了解畫師們如何兼顧效率與品質，完成精美作品。此外，分享當年畫作交易情況，例如當街賣畫、以書店結合畫廊的複合經營策略等，了解其市場的運作模式。

單元三「有哪些作品主題？」，展現16、17世紀尼德蘭繪畫「多元豐富」的重要特色。此區陳列奇美豐富的藏品，包含風俗、靜物、風景、肖像、歷史寓意等主題。有趣的是，這些作品經常「畫中有話」，添加蘊含神性與警世意涵的元素，使畫作擁有更多值得玩味的細節，例如〈廚房一景〉畫作，農家小孩將豬的膀胱當作氣球吹著玩，看似天真，實則暗喻人生如氣球快速膨脹、但也轉瞬即逝的虛幻；另一幅〈象徵人世虛空的靜物畫〉，描繪絲綢、金質燭台與奢華酒壺散落於骷髏頭骨周圍，提醒世人勿過度追求物質享受，引人深思。

單元四「會遇到哪些研究難題？」，將觀者視角拉回博物館研究人員的角度，邀請大家共同思考研究遇到的困難與挑戰，並深入淺出地介紹博物館如何採用科學檢測研究作品。本區藉由大量科學檢測圖像與作品的對照，揭開畫作底下隱藏的祕密，例如看似完整的〈果實環串中的聖露西〉，其實是由兩幅作品拼接組成；〈裝扮為牧羊女的女子肖像〉竟然曾經「換臉」？經由大面積X射線螢光光譜分析掃描技術，一起見證畫作修改的痕跡。更多精采的分析和有趣的發現，等您到現場親自探索！

為了使觀眾更輕鬆吸收知識、深入了解展覽內容，《畫師們》特別規劃6大互動體驗區穿插於各單元中。「轉移構圖」技法體驗區，能依據簡單的格子線條模仿描繪，領會畫師們如何利用「分格法」來「複製」畫作，了解工作坊提高效率的祕訣。「繪畫材料與繪畫步驟」體驗區，可近距離觀察畫作的基底材、打底層、底稿、底色、顏料層等，還能親手觸摸每一層材料的不同質感。

「木卡榫體驗區」可以了解大型畫作如何用數片木板組合而成，並且直接動手操作看起來「天衣無縫」的卡榫裝置。「木紋觀察體驗區」提供放大鏡，讓您審視木材年輪，感受研究人員如何運用木紋分析判斷畫材的年代和產地。「風俗與靜物」自拍區，則能走入畫作、變身主角，創造出獨一無二的專屬作品。「光學體驗區」指引民眾走進約三公尺長的光學長廊，觀看光譜的變化，另外透過燈箱互動展示，端詳紅外線、紫外光、X光等不同光線的檢測特點，了解科學檢測的方法。

奇美博物館表示，《畫師們》是奇美歷時12年的研究成果，亦是「台南400」的壓軸大展，本展分享的不只是畫作，還有尼德蘭繪畫的獨特時代背景，帶領大眾從藝術的角度，認識400年前世界彼端的文化，期待帶給大家一個更寬廣的藝術視野。《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》展期自10/26至明年8/31止，詳情請上官網：www.chimeimuseum.org；線上購票請洽：chimeimuseum.fonticket.com。