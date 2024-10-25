選前帶團爽玩大陸《反滲透法》起訴　高雄商圈理事長無罪

▲高雄地方法院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

在高雄某商圈發展協會擔任理事長、經營旅行社的王姓男子，被檢舉在去年總統大選前的7月起，陸續招攬3名里長和親友等74人到大陸北京旅遊，並在當地接受中共台辦等涉台單位招待，檢方在今年1月將王男以涉犯反滲透法、總統選罷法起訴，法院審理時，發現參加旅行團的團員都有繳交團費，也作證說王男有特別交代他們在行程中不要談政治，因此認為罪證不足，判王男無罪。

雄檢是在接獲民眾檢舉後，指派主任檢察官李怡增、檢察官楊景婷指揮法務部調查局高雄市調查處、鳳山分局及仁武分局等單位，於去年12月8日執行搜索王姓男子所經營的旅行社等3處，經檢察官訊問後，諭知被告王姓被告以10萬元交保候傳。

檢方指出，王姓男子是高雄市某商圈發展協會負責人，還經營旅行社，涉嫌接受大陸地區政府委託、指示及資助，在台灣招攬赴大陸旅遊的旅行團，還規定必須要有一定比例的里長隨團，王男於是邀集包含3名里長在內共17人參加，並在去年7月間以「高雄基層交流參訪團」名義，率團從高雄出發到北京，全程6日均為落地招待，即團員只需自行負擔機票，而王男則每個人頭抽取1000元的佣金。

行程中會有台辦人員陪同，並於晚宴或交流座談會之際，多次向有投票權之團員宣傳「兩岸一家親」或附和「下架某政黨」，王姓被告亦在席間提及政黨選舉聯盟合作等議題，檢方認定王男已涉犯反滲透法、總統、副總統選舉罷免法，將他提起公訴。

法院審理時，法官發現參加團體的團員都有繳交1萬9500到2萬1400元不等的團費，團員也作證指稱，團費沒有比較便宜，與市場行情相當，王男也交代說不論是出團前或行程中，都不要談論政治，以避免不必要的麻煩，而且當時還沒有開始選舉，也沒有選舉氛圍，參訪純粹就是基於兩岸的長照及社區發展去交流，因此認為王男犯罪的證據不足，所以判王男無罪，全案可上訴。