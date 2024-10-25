北市4校1里今停班課！擎天崗雨灌近千毫米　文化大學遠距教學

▲文化大學今天遠距教學。（圖／翻攝文化大學官網校園即景）

記者葉國吏／綜合報導

豪雨炸北台灣，截至25日清晨5時為止，陽明山擎天崗已經降下969.5毫米雨量。北市教育局也宣布今日（25日）湖田實小、陽明山國小、格致國中、華岡藝校等4校停班停課一天，北投區湖田里全里停班課；文化大學也改為遠距教學。

潭美颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應明顯，豪雨轟炸北台灣，截至25日清晨5點為止，雨量前10名地區分別為：

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▲累積雨量。（圖／中央氣象署）

1、969.5毫米 擎天崗 臺北市士林區陽明山國家公園擎天崗觀景臺南方200公尺

2、606.0毫米 暖暖 基隆市暖暖區東碇路15號(暖暖運動公園)

3、604.0毫米 水保署寒溪 宜蘭縣大同鄉寒溪村寒溪巷16號(寒溪國小)

4、596.5毫米 西帽山 宜蘭縣南澳鄉台泥大白山運石道附近山區(羅東事業區96林班)

5、523.0毫米 清水 宜蘭縣大同鄉三星路八段501巷156號之1(清水地熱發電廠)

6、473.0毫米 五指山 新北市汐止區(國軍示範公墓旁、復興廣播電臺前)

7、464.0毫米 國三S004K 基隆市七堵區國道3號南向4.11K

8、452.5毫米 湖田國小 臺北市北投區陽明山竹子湖路17-2號

9、451.5毫米 東澳嶺 宜蘭縣南澳鄉(東澳嶺營區)

10、442.0毫米 鞍部 臺北市北投區陽明山竹子湖路111號

考量陽明山區雨勢、強風及路況等，維護家長接送學生及教職員工上下班安全，包括湖田實小、陽明山國小、格致國中、華岡藝校，還有北市湖田里，今日（10/25）停班課，中國文化大學則改為遠距教學。