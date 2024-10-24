快訊／最新雨量預報下修　明天僅1縣市達停班課標準

▲氣象署持續發布豪雨特報。（示意圖／記者林敬旻攝）



生活中心／台北報導

受到東北季風及潭美颱風外圍環流影響，共伴效應為北部、東北部帶來明顯雨勢。氣象署下午4時發布最新雨量預報，今晚8時到明晚8時，台東縣山區24小時有250毫米降雨，達停班課標準。但是否停班課，仍由各縣市政府決定。

因應共伴效應帶來的雨勢，氣象署昨下午啟動大規模或較劇烈豪雨作業，今下午4時發布最新雨量預測，雨量預報下修，僅台東縣山區預估雨量150到250毫米，達到停班課標準的200毫米。

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至於台北市的24小時預測雨量最高為150毫米，新北市190毫米，均未達停班課標準。





▲氣象署公布最新雨量預報。（圖／氣象署提供）※點圖可放大



根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）



氣象署表示，今天受東北季風及潭美颱風外圍環流雙重影響，迎風面東半部、基隆北海岸、大台北地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部地區也有局部短暫陣雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜、花山區雨勢最明顯，易有短延時強降雨，有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，外出請攜帶雨具並注意安全。