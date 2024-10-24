宜蘭「停班課自行決定」挨轟　侯友宜：新北我來決定

▲宜蘭縣停班課「自行決定」挨批，侯友宜：新北我來決定。（圖／鏡週刊提供）

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受潭美颱風外圍環流、東北季風雙重影響，宜蘭縣政府昨（23日）宣布各機關學校自行決定是否停班停課，縣長林姿妙臉書因此被灌爆，引發外界批評。新北市長侯友宜今（24日）在議會總質詢中被問到是否會採取相似做法？他表示，新北市幅員遼闊，各地情況不同，但關於是否放假，他與應變中心及各區區長會依據科學評估進行決策，強調最終「我來決定」。

民進黨新北市議員張維倩、彭一書、翁震州、李余典、陳永福和邱婷蔚今在市議會總質詢聯合發問。張維倩問侯友宜：「市長，你怕被罵嗎？」侯友宜幽默回應：「我小時候常常被媽媽罵，如果我做得不好，挨罵是應該的。」

張維倩指出，颱風假常引發各縣市首長與民眾的爭議，尤其勞工和企業主的立場不同，因此她詢問新北市如何決定放假標準。侯友宜解釋，市府會根據全面的氣象分析做出決定，一切以科學依據為標準。他提到，過去與台北市同步放假，但自柯文哲市長卸任後，北北基三地仍會根據各自的氣象資料與風險評估來決定放假事宜，並會依據各區實際風雨情況進行溝通。

張維倩再問，新北是否會跟進宜蘭縣的做法，讓各機關學校自行決定？侯友宜強調，新北市範圍廣大，東北角、北海岸等區域的風雨狀況有時會達標，而市區生活圈則未必如此，因此一切都以安全為最優先考量。並重申，關於是否放假，最終由他親自決定。

侯友宜強調，儘管會尊重區長的意見、與他們充分溝通，但如果區域風雨達到標準，便會停課，安全始終是首要考量。他舉例，先前山陀兒颱風影響下，金山、萬里等區域放假，而淡水則沒有，因此放假決策需綜合考量各區情況。

張維倩最後表示，侯友宜不推卸責任的態度值得肯定，並強調相關放假決策必須謹慎評估。



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