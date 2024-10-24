中臺灣區域治理平台首長會議　 8地方首長簽署氣候行動倡議

▲中臺灣區域治理平台首長會議，8縣市首長共同簽署中臺灣氣候行動倡議。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「中臺灣區域治理平台」首長會議今年移師臺中市舉行，中部縣市8位首長共同發表區域合作成果，共達成55項合作共識，並簽署「科學為本的區域氣候行動倡議」宣言；南投縣長許淑華指出，該縣持續推廣綠色旅宿及永續旅遊計畫，也將興建能自主處理的垃圾焚化爐、轉化能源，減少環境負擔。



今年「中臺灣區域治理平台」首長會議選在10月19日素有「臺灣COP」之稱的「2024臺灣氣候行動博覽會」中共同辦理，許淑華、雲林縣長張麗善、臺中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣副縣長林田富、新竹縣副縣長陳見賢、嘉義市副市長林瑞彥、新竹市代理市長邱臣遠都到場與會，主辦人張麗善也贈送給其他7位縣市長由該縣100% Recycle Seawool 牡蠣殼製成的循環永續紀念外套，作為伴手禮。

南投縣政府表示，今年8縣市共達成包含建請31項中央協助案及24項縣市合作案，是凝聚最多共識的一次，議題也堪稱堪稱歷來最廣最多，涉及環保、交通、經濟、國土計晝、人事、社會、財政、教育、觀光、農業、衛生事務等多個層面；為展現齊心面對氣候變遷減緩與調適的決心，8縣市也簽署「以科學為本的區域氣候行動倡議」，整合跨區域資源和擴大地方治理發展優勢，提出中台灣區域低碳永續發展四大目標、八大行動，將成為公部門在地方推動淨零轉型過程中的重要里程碑。

許淑華致詞時指出，南投縣政府以堅定的決心和務實的行動來應對氣候變遷的挑戰和重任，去年已成立南投縣永續發展及氣候變遷因應推動會，並正式發表《永續發展永續發展政策白皮書》，未來將會增設觀光永續科、將埔里福興溫泉專區打造為全台第一座科技溫泉園區，並興建能自主處理的垃圾焚化爐。