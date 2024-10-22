　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不受變色事件影響！流感疫苗上周95萬人接種　11月開放第2階段

▲▼疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

公費流感、新冠疫苗開打已經三周，疾病管制署今（22）日公布最新統計，上周流感疫苗接種95.4萬，和前一周相近，單劑國光疫苗變色事件影響並未明顯影響打氣，至於新冠疫苗則打氣則明顯提升，累計接種數58.2萬人次，為去年同期2.3倍。疾管署提醒，11月1日將開放第二階段接種對象施打，全聯與大潤發指定門市也將設置接種站，方便民眾就近施打。

疾管署統計，截至10月21日止，公費流感疫苗接種數約266.3萬人次，雖較去年同期（289.7萬）少8%，但颱風假導致的接種數同期落差已由上周10%再縮小至8%，上周流感疫苗接種數95.4萬也與前一周97.9萬相近。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前發生單劑國光疫苗變色事件，經專家會議初判該支疫苗變色為膠塞瑕疵導致，非微生物污染造成，同批號疫苗也已經封存有待明日專家會議討論處置。羅一鈞表示，觀察目前該事件未明顯影響全國整體流感疫苗打氣。

至於新冠疫苗持續高於去年，已累計接種數58.2萬人次，為去年同期（25.9萬）2.3倍，顯示今年民眾接種新冠疫苗意願明顯提高。

疾管署說明，11月1日將開放第二階段對象接種：公費流感疫苗開放至50歲以上、公費新冠疫苗則開放全民（年滿6個月以上）接種，為方便民眾，疾管署與全聯及地方衛生局合作，全聯74門市及大潤發2門市（台北內湖、高雄鳳山）將加入「左流右新」接種站設置，並提供前100名接種民眾健康禮（礦泉水及季節水果1份，依現場提供為準），鼓勵民眾踴躍接種。

疾管署提醒，東北季風來襲，氣溫變化差異明顯，流感及新冠等呼吸道傳染病疫情恐提前升溫，呼籲符合第一階段資格之民眾，包括65歲以上長者、幼童及高風險族群等11類對象把握時機，踴躍接種流感及新冠疫苗。

另陪同第一階段對象接種之民眾，倘陪同者為第二階段對象，亦可於當下同時接種新冠疫苗，及早獲得對抗主流病毒株之免疫保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。

▲▼113年全聯大潤發流感新冠疫苗接種站門市列表。（圖／疾管署提供）

▲▼113年全聯大潤發流感新冠疫苗接種站門市列表。（圖／疾管署提供）＊點圖放大

▲▼113年全聯大潤發流感新冠疫苗接種站門市列表。（圖／疾管署提供）

ET快訊
獨／痛心！還沒畢業就錄取星宇航空　朝陽科大生閃違規車喪命
快訊／板殯恐怖大怒神！3人推遺體「貨梯墜落」　1人斷腿
北市19歲名校畢業女11F墜落！重摔車頂搶救中…媽目擊全程崩
最快周五有新颱風！潭美恐現共伴效應　一圖看「紫爆雨區」
金與正怒發聲！南韓、烏克蘭瘋狗「挑釁北韓」：將面臨恐怖報復
偷開BMW自撞！15歲少年背景曝　讀新北知名私立國中
為了4.4萬LV球鞋...少年仔油漆工作不要了　加入詐團
門診「一下子驗到4位」醫示警：有增加趨勢！　4主要症狀曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晚逛超市別忘了拿根小黃瓜！美女醫推「養顏美容4大功效」吃得清爽更消水腫

威力彩上看5.8億元！　身分證「4尾數」偏財運驚人

爸爸最近易怒又焦慮？醫示警6徵兆可能是「男性更年期」跡象

穿無鋼圈內衣回家！媽喊不檢點「老公會不喜歡」　她被罵到哭

最快周五有新颱風！潭美恐現共伴效應　一圖看「紫爆雨區」

不受變色事件影響！流感疫苗上周95萬人接種　11月開放第2階段

「去酒吧吃飯」被打槍！妹子秒冷臉：這種男的超解　PTT吵翻

【廣編】別再忍了！醫曝舒緩胃食道逆流的快速解方

做超商早班被婆家看不起！人妻曝「毒菇開公司」嘆：很囂張

《默殺》導演柯汶利回母校世新大學　分享商業電影創作歷程

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

柯文哲戒護探望命危父 醫：難見最後一面 ｜20241021 ET午間新聞

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

狂送網紅《獵人》卡牌炎上 麥當勞：粉絲可抽獎｜20241021 ET午間新聞

慶生出遊變成進香團？　戴小蜜蜂扮導遊無違和

今晚逛超市別忘了拿根小黃瓜！美女醫推「養顏美容4大功效」吃得清爽更消水腫

威力彩上看5.8億元！　身分證「4尾數」偏財運驚人

爸爸最近易怒又焦慮？醫示警6徵兆可能是「男性更年期」跡象

穿無鋼圈內衣回家！媽喊不檢點「老公會不喜歡」　她被罵到哭

最快周五有新颱風！潭美恐現共伴效應　一圖看「紫爆雨區」

不受變色事件影響！流感疫苗上周95萬人接種　11月開放第2階段

「去酒吧吃飯」被打槍！妹子秒冷臉：這種男的超解　PTT吵翻

【廣編】別再忍了！醫曝舒緩胃食道逆流的快速解方

做超商早班被婆家看不起！人妻曝「毒菇開公司」嘆：很囂張

《默殺》導演柯汶利回母校世新大學　分享商業電影創作歷程

台新金少主浮上檯面！吳東亮次子　37歲吳昕豪接人壽副董

獨／痛心！還沒畢業就錄取星宇航空　朝陽科大生閃違規車喪命

新光三越台北天母店周慶10／24登場　超市萬件商品買一送一

台鹽綠能弊案！台南檢調32路同步大搜索　帶回34人漏夜偵訊

今晚逛超市別忘了拿根小黃瓜！美女醫推「養顏美容4大功效」吃得清爽更消水腫

威力彩上看5.8億元！　身分證「4尾數」偏財運驚人

快訊／板殯恐怖大怒神！3人推遺體「貨梯墜落」　1人斷腿變形

北市19歲名校畢業女11F墜落！重摔車頂搶救中…媽目擊全程崩潰

新造船價格十年飆升52%　台船預估續漲不急著接單

馬辣火鍋推「單身套餐」！一個人開鍋不加價　最低498元吃到飽

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

代課費、補助全A！無良夫妻助愛女卡校職

潭美颱風南邊過「路徑、雨區一次看」　氣象署：全台風強浪大

29年藥價從49砍剩1.96！百憂解確定退出台灣　11月1日起停止供貨

翻帳單「見1服務」被扣款11年！醫師驚：根本沒在用

潭美颱風「各國路徑」曝光！　東半部有強降雨威脅

玩Pokemon go「1功能」驚覺女友出軌

潭美颱風今晨生成　路徑曝光6區防強降雨

快訊／百憂解不是只退出台灣！藥廠：今年底全球停止生產

潭美颱風威脅明晚變天「強風豪雨熱區曝」　北東高溫剩22度

即／全台「核電歸零」41天！台電回應了

電費飆5倍她收帳單嚇壞　台電點出大魔王

更多熱門

相關新聞

立委質疑新冠、流感「庫存藥量差8倍」　羅一鈞曝原因

立委質疑新冠、流感「庫存藥量差8倍」　羅一鈞曝原因

國民黨立委、立法院厚生會會長萬美玲今指出，針對明年新冠疫情防疫，沒有任何預算編列在篩檢及治療藥物上。對此，疾管署回應，今年新冠藥物編列145億元，但因為今年疫情規模沒有預期的大，採購藥物總量足以支應到明年底，所以明年暫時不需要編列要費，但後年會再編列。

國光「流感疫苗」變色！疾管署：膠塞瑕疵導致

國光「流感疫苗」變色！疾管署：膠塞瑕疵導致

流感疫苗變色！衛福部明下午開專家會議

流感疫苗變色！衛福部明下午開專家會議

國小妹染A流！媽哀號「上禮拜才打疫苗」　醫曝關鍵點

國小妹染A流！媽哀號「上禮拜才打疫苗」　醫曝關鍵點

打氣兩極！流感疫苗創新低、新冠接種翻倍

打氣兩極！流感疫苗創新低、新冠接種翻倍

關鍵字：

流感疫苗流感疫情疾病管制署新冠疫苗新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

Albee激烈求歡「前戲都做滿」！男友1句話她秒滅火

獨／蔡壁如談柯父病情　柯美蘭在黨內開轟

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

台積電F20廠工人觸電亡　竹科管理局停工調查

她「不理1警訊」罹胃癌第4期！醫一聽搖頭

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

殉職所長遺體火化…妻女見最後一面痛喊：火來了快跑！

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！

父拿錢給選民　宜蘭縣議員莊淑如當選無效確定

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

21團客放鳥！餐廳怒發文「旅行社喊冤」

女大生摔進垃圾桶　焚化爐尋獲骨骸

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

目睹前男友載新歡卻慘死輪下　單親媽留下8歲孩

更多

最夯影音

更多

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面