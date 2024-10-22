不受變色事件影響！流感疫苗上周95萬人接種　11月開放第2階段





▲疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

公費流感、新冠疫苗開打已經三周，疾病管制署今（22）日公布最新統計，上周流感疫苗接種95.4萬，和前一周相近，單劑國光疫苗變色事件影響並未明顯影響打氣，至於新冠疫苗則打氣則明顯提升，累計接種數58.2萬人次，為去年同期2.3倍。疾管署提醒，11月1日將開放第二階段接種對象施打，全聯與大潤發指定門市也將設置接種站，方便民眾就近施打。

疾管署統計，截至10月21日止，公費流感疫苗接種數約266.3萬人次，雖較去年同期（289.7萬）少8%，但颱風假導致的接種數同期落差已由上周10%再縮小至8%，上周流感疫苗接種數95.4萬也與前一周97.9萬相近。

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日前發生單劑國光疫苗變色事件，經專家會議初判該支疫苗變色為膠塞瑕疵導致，非微生物污染造成，同批號疫苗也已經封存有待明日專家會議討論處置。羅一鈞表示，觀察目前該事件未明顯影響全國整體流感疫苗打氣。

至於新冠疫苗持續高於去年，已累計接種數58.2萬人次，為去年同期（25.9萬）2.3倍，顯示今年民眾接種新冠疫苗意願明顯提高。

疾管署說明，11月1日將開放第二階段對象接種：公費流感疫苗開放至50歲以上、公費新冠疫苗則開放全民（年滿6個月以上）接種，為方便民眾，疾管署與全聯及地方衛生局合作，全聯74門市及大潤發2門市（台北內湖、高雄鳳山）將加入「左流右新」接種站設置，並提供前100名接種民眾健康禮（礦泉水及季節水果1份，依現場提供為準），鼓勵民眾踴躍接種。

疾管署提醒，東北季風來襲，氣溫變化差異明顯，流感及新冠等呼吸道傳染病疫情恐提前升溫，呼籲符合第一階段資格之民眾，包括65歲以上長者、幼童及高風險族群等11類對象把握時機，踴躍接種流感及新冠疫苗。

另陪同第一階段對象接種之民眾，倘陪同者為第二階段對象，亦可於當下同時接種新冠疫苗，及早獲得對抗主流病毒株之免疫保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。

▲▼113年全聯大潤發流感新冠疫苗接種站門市列表。（圖／疾管署提供）＊點圖放大