84歲翁迷航54公里！雲林騎機車到谷關　警監視器尋獲通知家屬

▲▼老翁迷航54公里到谷關街頭，員警獲報在所前發現攔下，通知家屬帶回。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

一名84歲老翁獨自騎機車到雲林參加農機展，回程卻迷航54公里到谷關街頭，家屬等不到老翁回家向警方報案協助，員警調閱路口監視器發現騎機車往台8線方向去，迅速出發協尋，正好在路旁看見老翁欲往梨山方向騎去，立即將老翁攔下通知家屬將人接回。





昨（21）日晚間10時16分，和平警分局谷關派出所接獲報案，指稱一名年約84歲的失智老翁疑似迷途，獨自騎乘機車進入谷關地區。值班警員林晉祿立即向報案人林姓媳婦詢問老翁的衣著特徵、機車車號及顏色，並由備勤警員劉家均調閱車行紀錄，確認老翁確已進入和平地區，但位置不詳。





警方立即展開行動，前往轄區台8線主要道路查看，不到片刻，警方便在統一超商附近發現老翁正騎車往梨山方向前進，劉警員通報所長林冠廷及林晉祿，並於派出所前將老翁攔下，老翁當時僅著短袖，身體虛寒顫抖、顯得疲憊，警方立即安排他進入派出所休息，同時聯繫報案人林女前來將老翁接回。經了解，老翁當日早上前往雲林參加農機展，晚間7時返抵苗栗縣大湖鄉，但迷途騎車長達54公里，最終被發現於谷關地區，老翁家屬對警方迅速協助尋回迷途親人深表感謝。

和平警分局長劉明興呼籲，家中若有失智長者，應讓其隨身攜帶身分證件或防走失手鍊，以便在走失情況下能及時協助其返家。