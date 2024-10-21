林明佐收258萬名酒喊不知情又被打臉　陳政谷：事後回傳酒的照片

▲林明佐本月初出庭時表示，對於被檢方指控收受的258萬元名酒毫不知情。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

刑事局警政監林明佐涉貪一案，林在本月初出庭時表示，對於被檢方指控收受的258萬元名酒毫不知情，酒被涉案人之一的徐培菁「幹走」偷偷收起來，不過檢方則說，林明佐手機內有發現酒的價目表，證明非不知情。此外，今天（21日）法院提訊九州集團負責人陳政谷出庭，陳坦承有送酒給林，且林「事後還傳照片（有酒的照片）給我」，再次將林打臉。

林明佐本月9日出庭表示，有關檢方查出九州集團曾送上1名價值258萬元的限量版麥卡倫威士忌一事，他始終不知情，酒被徐培菁「幹走」，他從未與陳政谷「禮尚往來」；林的律師也說，林明佐當時生病，根本不可能喝酒，酒被徐培菁藏放在暗室裡，是徐培菁眼見林明佐跟陳政谷要見面吃飯，怕事情露餡才主動說出來，但林不知道酒的價值。

當時檢察官則說，在林明佐的手機內，有發現酒的價目表，證明林明佐並非不知情。

今天陳政谷也被提訊出庭，他否認自己是九州博弈集團經營者，不過針對送酒部分，他坦承因發現該瓶酒的年份與林明佐相同，所以去年11月底示意徐培菁將酒送給林，他清楚知道林明佐有收到酒，「因林事後有傳照片給我」，送酒是因人情世故，這酒對他來說沒特別貴、對朋友也都是這樣送。

▲陳政谷說，他清楚知道林明佐有收到酒，「因林事後有傳照片給我」。（圖／記者白珈陽攝）