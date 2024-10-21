外公還在度假！是否「同意」用車成關鍵　11／1前未到案將遭拘提

▲曾姓少年開車撞進小吃攤釀3死2傷，遭警方以涉嫌過失致死罪偵辦。（圖／翻攝自三立新聞網）

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台北市內湖區15歲曾姓少年，17日趁著外祖父出國，偷偷無照駕駛對方的車輛出門找朋友，最終在行經東湖市場附近時，釀成3死2傷的嚴重車禍。目前尚未釐清祖父是否「同意」少年用車，因此將以「證人」身分傳喚，無通緝問題，不過須在11月1日返國到案說明，若屆期未到案，將會依法拘提。

據悉，曾姓少年自小父母離異，因此原本是祖父母隔代教養家庭，直到高中後，父親才把他接回來住在新北市。同學透露，曾男在事發3天前曾表示想學開車，但同學勸他，沒有駕照最好不要輕易嘗試。

殊不知17日晚間5點，2人碰面分開後，曾男就趁外祖父出國時，從永和搭捷運跑到東湖的家偷開休旅車，並因此鑄下大錯。曾男事後也供稱，是因為自己駕駛技術不純熟，「會車太緊張」，才會錯把油門當煞車踩，釀起意外。

由於曾姓少年的肇事車輛之車主為少年的外祖父，因此當事人後續也恐因未妥善保管車輛，追究相關法律責任。不過外祖父是否具連帶責任，包括少年是否徵得外公同意用車、是否有相關因果關係？由於外祖父正在峇里島度假，仍須等他回國調查釐清。

目前檢警仍以「證人」身分傳喚外祖父，所以無通緝問題，然而若11月1日前未出面，後續將核發拘票將人「拘提」到案。

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