　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

15歲少年撞死3人「恐移送檢方」！外公11／11前未到案將遭通緝

15歲曾姓少年。（圖／翻攝畫面）

▲15歲曾姓少年偷駕外祖父的車衝進臭豆腐店，造成3人死亡。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北市15歲曾姓少年於17日無照駕駛外公的汽車上路，結果導致3死2傷的重大車禍事件。由於車子是外公所有，且人正好在海外度假，因此警方也要求外公必須於11月11日前到案說明，否則將會依法通緝。除此之外，律師林宜儒分析，雖然依照年紀，曾姓少年此次犯案應是由少年法庭審理，但如果被認定犯罪情節重大，曾姓少年還是有可能被移送檢方。

綜合媒體報導指出，律師林宜儒表示，本次案件的刑事部分，由於少年年僅15歲，屬於未成年，原則上依《少年事件處理法》由少年法庭審理，但若犯罪情節重大，仍有可能移送檢方進行偵查。

林宜儒律師解釋，這次事件的焦點在於，究竟屬於一般過失致死，還是「殺人的不確定故意」，也就是少年明知無照駕駛可能導致他人死傷，卻仍「覺得無所謂」。判斷是否構成不確定故意，需要從多個面向進行考量，包括無照駕駛的行為與導致死亡之間的因果關係。

在民事責任方面，林宜儒律師表示，少年及其父母作為法定代理人，將面臨侵權行為的賠償責任。死者家屬有權要求少年及其法定代理人連帶賠償慰撫金，少年父親需承擔巨額賠償。

此外，肇事車輛的車主為少年的外公，因未妥善保管車輛，可能被追究相關法律責任。保險部分，由於少年屬於無照駕駛，保險公司在賠付後，有權向少年追討理賠金，初步估計賠償金額將達千萬元。

而有報導指出，在事發之後，少年的父親曾鞠躬道歉，表示「對不起大家，我不會教小孩，我會為我兒子負責。」而其父為少年父親聘請的兩名律師也跟著曝光，分別是過去曾是高虹安前法務主任陳昱愷的辯護律師辜得權，以及去年剛考上律師資格的跳級生的朱昱恆。

另外，人在國外的外公，由於車子被少年偷開走，所以外公也需負一定責任。警方於19日通知外公，要求他在10天內以證人身分到警局說明，扣除假日，外公必須在11月1日前到案說明，否則警方會有權於11月11日發布通緝令。有親友表示，外公對此事十分痛心，預計會在這兩天從峇里島回到台灣。

延伸閱讀
夫妻花千萬置產…婆婆援助60萬「要求留1房」　過來人勸退曝恐怖後果
傳家境優渥？15歲無照少年生父「職業曝光」　還兼新店某宮廟創辦人
上完廁所坐下一陣刺痛！「座位中間插剪刀」旅客傻眼　國籍航空回應了

ET快訊
五角大廈「極機密情報」外洩！
白種元去過！　板橋「珍珠奶茶攤」人潮塞滿巷弄
休假才剛騎車離營！20歲八軍團士兵遭撞飛　一度命危插管
許瑋甯「這兩年失去了最愛」　金鐘連莊吐真實心聲
孩搭機「韓國吵到台灣」　他閉眼崩潰：頭被丟2次！家長裝死一起
國道客運營收「墜崖式暴跌42%」　11／5起台北轉運站2樓變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網紅車商「兩千」遭警壓制！拍宣導片啦...別掛假車牌上路

88快速道路貨車遭撞1男噴飛橋下亡　泥水工班坐車斗拚經濟遇劫

台中警開6槍！小貨車遭攔檢不停　二度衝撞員警逃逸

休假才剛騎車離營…八軍團士兵遭左轉車撞飛！頭部重創一度命危

轉貼新聞「國軍女士官下海」喊：重建831　男遭判刑再賠1萬5

15歲少年撞死3人「恐移送檢方」！外公11／11前未到案將遭通緝

讓死亡不再是令人畏懼的話題　網紅小冬瓜分享殯葬4.0核心價值

曾任監視器業務　宜蘭慣竊躲鏡頭偷宮廟香油錢、工地電線

新加坡拒入境！詐10億西班牙男又被遣返回台　移民署最新回應

快訊／新北轎車衝撞分隔島！　36歲男搶救9小時傷重不治

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

楊謹華槓龜7次終於得獎！　奪女配爆哭：原來走上來的風景是這樣

好像！認不出誰是姚淳耀.鍾佳播　貼臉合體開場「致敬5台劇」台下笑翻

梁修身獲特別貢獻獎！　致詞吐槽2兒「不斷抱怨我」

鍾欣凌神預言喊中他　柯震東抱獎親芙莉蓮❤

網紅車商「兩千」遭警壓制！拍宣導片啦...別掛假車牌上路

88快速道路貨車遭撞1男噴飛橋下亡　泥水工班坐車斗拚經濟遇劫

台中警開6槍！小貨車遭攔檢不停　二度衝撞員警逃逸

休假才剛騎車離營…八軍團士兵遭左轉車撞飛！頭部重創一度命危

轉貼新聞「國軍女士官下海」喊：重建831　男遭判刑再賠1萬5

15歲少年撞死3人「恐移送檢方」！外公11／11前未到案將遭通緝

讓死亡不再是令人畏懼的話題　網紅小冬瓜分享殯葬4.0核心價值

曾任監視器業務　宜蘭慣竊躲鏡頭偷宮廟香油錢、工地電線

新加坡拒入境！詐10億西班牙男又被遣返回台　移民署最新回應

快訊／新北轎車衝撞分隔島！　36歲男搶救9小時傷重不治

2房總價千萬內「10大熱門路段」　北台灣一口氣包辦8席

結婚3年「造不出人」　陸男就醫發現「沒睪丸有子宮」

4明星好友同晚得金鐘獎！3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

最快今、明天有颱風生成　氣象署：秋颱路徑難測

澱粉「吃對時間點」不會胖！　研究：還燃燒更多脂肪

被主管飆罵！20多歲女變「僵直木頭人」不吃不喝　大小便要人提醒

黑豹旗／華僑高中對甲組撐到4局　壽山教頭按讚：守備判斷佳

《咒術迴戰 幻影夜行》事前登錄人數破500萬　正式上線日期公開

輝達目標價曝光！ 　華爾街：一代人才有的一次機會

iPhone「超煩躁1功能」　一票果粉爆共鳴：每次都按錯

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

社會熱門新聞

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

即／新北深夜車禍！BMW撞翻整排機車傷亡不明

少年撞死3人　父親職業曝光

土城BMW撞轎車　再撞爛路邊14機車

豪宅擋車道判賠125萬　被告：社區集體霸凌

詐10億西班牙男又被遣返回台　移民署最新回應

乾哥乾妹判9年　學者斥衛福部：推什麼推

即／新北轎車衝撞分隔島　36歲男搶救9小時傷重不治

5度嘿咻小女友「害懷孕產子」色男認錯輕判

「54字店名」導航念不停　民眾笑：念完都開過頭了

幫帶「榴槤糖」來台　港男要關15年

殯葬界蔡依林分手衝突　角頭強拍性愛片

台南26歲男深夜全裸　走廊「單人活塞運動」嚇壞鄰居

色廚盯上女服務生！摟腰噁喊：帶妳去廁所生子

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！網感動

劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光

即／新北深夜車禍！BMW撞翻整排機車傷亡不明

少年撞死3人　父親職業曝光

恐秋颱「歐洲模式直闖警報區」　最新預測曝

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

快訊／升級大豪雨！　警戒縣市曝

虎航飛釜山轉降「旅客撞機門大鬧」　害6班機大延誤

更多

最夯影音

更多

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面