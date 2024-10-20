15歲少年撞死3人「恐移送檢方」！外公11／11前未到案將遭通緝

▲15歲曾姓少年偷駕外祖父的車衝進臭豆腐店，造成3人死亡。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北市15歲曾姓少年於17日無照駕駛外公的汽車上路，結果導致3死2傷的重大車禍事件。由於車子是外公所有，且人正好在海外度假，因此警方也要求外公必須於11月11日前到案說明，否則將會依法通緝。除此之外，律師林宜儒分析，雖然依照年紀，曾姓少年此次犯案應是由少年法庭審理，但如果被認定犯罪情節重大，曾姓少年還是有可能被移送檢方。

綜合媒體報導指出，律師林宜儒表示，本次案件的刑事部分，由於少年年僅15歲，屬於未成年，原則上依《少年事件處理法》由少年法庭審理，但若犯罪情節重大，仍有可能移送檢方進行偵查。

林宜儒律師解釋，這次事件的焦點在於，究竟屬於一般過失致死，還是「殺人的不確定故意」，也就是少年明知無照駕駛可能導致他人死傷，卻仍「覺得無所謂」。判斷是否構成不確定故意，需要從多個面向進行考量，包括無照駕駛的行為與導致死亡之間的因果關係。

在民事責任方面，林宜儒律師表示，少年及其父母作為法定代理人，將面臨侵權行為的賠償責任。死者家屬有權要求少年及其法定代理人連帶賠償慰撫金，少年父親需承擔巨額賠償。

此外，肇事車輛的車主為少年的外公，因未妥善保管車輛，可能被追究相關法律責任。保險部分，由於少年屬於無照駕駛，保險公司在賠付後，有權向少年追討理賠金，初步估計賠償金額將達千萬元。

而有報導指出，在事發之後，少年的父親曾鞠躬道歉，表示「對不起大家，我不會教小孩，我會為我兒子負責。」而其父為少年父親聘請的兩名律師也跟著曝光，分別是過去曾是高虹安前法務主任陳昱愷的辯護律師辜得權，以及去年剛考上律師資格的跳級生的朱昱恆。

另外，人在國外的外公，由於車子被少年偷開走，所以外公也需負一定責任。警方於19日通知外公，要求他在10天內以證人身分到警局說明，扣除假日，外公必須在11月1日前到案說明，否則警方會有權於11月11日發布通緝令。有親友表示，外公對此事十分痛心，預計會在這兩天從峇里島回到台灣。

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