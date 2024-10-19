AI跨域科技納入台大竹北校區　陳文章：打造為創新創業基地

▲台大校長陳文章表示，規劃將竹北校打造為新科技創新創業的基地與平台。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大竹北校區進展受到各界關注。台大校長陳文章今（19日）表示，希望將竹北校打造為新科技創新創業的基地與平台，透過連結在地產業特質及全球發展趨勢，以AI等跨域前瞻科技、創新人才培育、開放式平台基地，及創新人才智慧生活圈，打造新型科技生態校區，也可成為未來台大師生的科技創業園區。

台大今天舉行校務會議，陳文章進行校務會議報告時，說明竹北校區的整體規劃與開發現況。陳文章表示，計畫將台大竹北校區打造為新科技創新創業的基地與平台，成為我國新科技Taiwan Tech Hub北部實體園區。預計115年向國發會申請，成為台大師生未來科技的創業園區。

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陳文章進一步說明竹北校區特色，透過連結在地產業特質及全球發展趨勢，以「次世代半導體、AI 人工智慧、智慧醫療核心技術」等跨域前瞻科技，還有各種不同博士與碩士跨域創新創業學程等創新人才培育，以及開放式平台基地（例如product and start-up studio），及創新人才智慧生活圈，打造新型科技生態校區

目前台大雖沒有在竹北校區設置附中計畫，但陳文章表示，仍會協助當地中學教學，例如今年7月有六家及湖口兩高中參與PRE-U，並協助上述高中學生到台大參訪系所，而科教中心與新竹縣教育局也會協議進行探索基礎科學講座等活動。