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社會 社會焦點 保障人權

繼承1億遺產只拿到2千萬！兄妹簽「2份合約」　她一關鍵吞敗

▲▼錢,鈔票,紙鈔,千元鈔票。（示意圖／達志影像）

▲曾姓兄妹因鉅額遺產對簿公堂，最後法院認定協議書性質，做出審判。（示意圖／達志影像）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地方法院近日裁定一起家族遺產糾紛案件。曾姓兄妹雙方因父親過世後的遺產分配問題長期未達成一致，對簿公堂。案件源於2008年父親過世後，遺產繼承人包括配偶、長子、次子、長女和次女。由於遺產分割延遲，兄妹簽訂了兩份協議，但最終因未能履行協議而產生紛爭。

協議書一中，次女同意將其遺產份額轉讓給大哥，作為交換條件，大哥需支付她2000萬元，分5年支付，每年400萬元。此外，根據父親遺願，兄妹另簽訂了第二份協議，大哥需再支付1億元，分10年支付，每年1000萬元。然而，大哥未履行第二份協議，次女遂提起訴訟。

其他家族成員做為證人表示，父親過世後，談到遺產分割，大哥說一人大概有2,000萬元，但跟他拿資料也沒有，至於妹妹(次女)，媽媽說爸爸生前有說要給她3億，但是大哥跟媽媽討論說沒有那麼多，後來講好給她1億。

大哥則否認上的簽名為真正簽名，並主張協議書一乃「分割遺產協議」；至於協議書二上，並無任何分割遺產、父親遺願之記載，是因母親強力逼迫之下，自己才與妹妹另外簽訂「贈與」，實際上大哥並沒有與其他繼承人有類似協議書二(給付1億元)的約定、與遺產無關，應屬民法第406條之「贈與契約」。

大哥表示，自己的財務出現狀況，在外積欠2億餘元，已無力負擔該贈與義務，因此在尚未移轉贈與物之權利前，已依民法第408條第1項規定寄送民事答辯狀表達撤銷贈與的意思，該書狀也於112年9月28日送達而生撤銷效力。

大哥稱，縱使贈與未經撤銷，但因自己經濟狀況已無法支付，也可依民法第418條規定拒絕履行。且若認協議書二之性質也為遺產分割協議，但這份協議書未經全體繼承人協議訂立，應屬無效；假使協議書一、二均有效，但依協議書一內容，妹妹應先轉讓大享容器公司的所有股份…等給大哥，此為「先給付義務」，而次妹至今並未履行該義務。

法院經調取銀行印鑑資料鑑定，認定協議書一、二上的簽名為大哥所簽。法官認，協議書一和協議書二被認定為同一份契約。協議書一本身並非遺產分割協議書，而是應繼分買賣契約。該契約表明妹妹將其繼承的遺產份額和義務以一定對價出售給哥哥，包括現金和房屋貸款的分期支付。證人證詞顯示，這筆1億元是因曾父生前對妹妹所負的債務，但考量遺產價值後，同意負擔1億元。協議書二則是對協議書一的增補，並非獨立的贈與契約，因此兩份協議合為一體。

法官最終認定協議書一為應繼分買賣，而協議書二為其增補協議，非獨立契約。但由於次女未履行先給付義務，法院認定大哥有權拒絕支付款項，最終判決次女敗訴。

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