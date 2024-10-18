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英特爾新一代處理器亮相　積極搶攻AI PC

記者蘇晟彥／綜合報導

英特爾於 17日公開新一代Intel® Core™ Ultra 200V系列處理器（代號：Lunar Lake）與Intel® Core™ Ultra 200S系列處理器（代號：Arrow Lake），並展示基於最新平台所打造的筆記型電腦、主機板，以及桌上型電腦，同時現場眾星雲集，各大筆電廠牌都齊聚一堂，共同推動AI PC的發展與應用。

▼ 英特爾公開全新處理器。（圖／Intel提供）

▲▼ 英特爾全新處理器 。（圖／Intel提供）

英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧表示：「英特爾新一代Intel® Core™ Ultra處理器的推出象徵著終端運算裝置的重大突破，透過大幅提升筆記型電腦及桌上型電腦的運算效能、強化耗能表現，帶來更好的使用體驗與釋放終端AI潛力。為落實AI無所不在的願景，英特爾除致力開發更優異的平台外，更與生態系夥伴緊密合作，共同加速AI在終端市場的發展，豐富AI從軟體到硬體的跨領域應用與實踐。」

Intel® Core™ Ultra 200V系列處理器為有史以來最高效率的x86架構運算平台。該系列處理器的CPU、GPU與NPU整體平台算力高達120兆次（120 TOPS），能夠以極低的功耗完成高效且複雜的AI運算，搭配一系列電源管理與相關技術，可滿足全天電池續航力，為AI PC市場帶來革命性的進展。此外，透過英特爾領先的Foveros先進封裝技術，並採用內裝記憶體（Memory on Package），將記憶體整合至處理器封裝內，可提供更強大的繪圖、AI運算與多媒體處理能力，加速資料存取並降低延遲與整體系統功耗。

▲▼ 英特爾全新處理器 。（圖／Intel提供）

Intel® Core™ Ultra 200S系列處理器為英特爾首款AI PC桌上型處理器，搭載高達8個新一代桌上型電腦效能核心（P-Core），以及高達16個新一代效率核心（E-Core）。相較上一代產品，其多執行緒工作負載的整體效能提升達14%1。透過新的NPU，進而滿足全新的AI遊戲和創作應用，相較於市面上的旗艦型處理器，在支援AI的創作者應用程式中，效能最高可提升50%。與市面上旗艦型處理器2相比，遊戲效能更能提升高達28%。憑藉最新的英特爾核心和效率創新技術，Intel® Core™ Ultra 200S系列處理器進而實現顯著的功耗降低，在日常應用中1，功耗最多更可降低達58%。

攜手合作夥伴打造AI PC生態系
英特爾致力提供創新的AI PC平台，透過與合作夥伴的緊密連結，共同推出完整的解決方案。現場除了展出搭載Intel® Core™ Ultra平台的筆記型電腦、主機板，以及桌上型電腦等終端裝置，更搭配不同AI軟體解決方案，呈現新一代Intel® Core™ Ultra處理器的領先效能與多元應用。

搭載Intel® Core™ Ultra 200V系列處理器的筆記型電腦，展示不同的AI創作與商業應用情境，包括AI引擎生成圖片與影片、8K高畫質影音剪輯、檢索增強生成（RAG）、即時語音辨識的會議紀錄。其中，透過VLC媒體播放器可在電腦端讓使用者利用文字搜尋多媒體影片中的特定元素，進而播放指定的影片段落。AI會議記錄應用則結合Intel OpenVINO技術與Whisper模型，提升會議轉錄的即時語音識別精度與處理效率，滿足各類商業需求。

英特爾也首度展示專為Intel Core Ultra處理器與Intel Arc獨立顯示卡所提供的AI開源軟體AI Playground，協助用戶簡化AI運用的安裝流程。AI Playground提供從文字生成圖像，原始圖像編輯、調整、修復或圖像增強，以及可用於智慧機器人的問答等多項生成式AI功能，提供一站式的AI服務。進階用戶更可採用自己的AI模型搭配AI Playground，調整設定讓AI Playground執行個人化的運算需求。因所有的運算無需網路即可在終端執行，可確保使用者資料安全性與控制權，同時提供使用便利、高度彈性、個人隱私與開放來源等多種優勢。

搭載Intel® Core™ Ultra 200S系列處理器的桌上型電腦也展示了新的Intel® Killer™軟體，可透過動態頻寬與智慧熱點管理，確保使用者頻寬最大化運用，提升AI PC在電競遊戲及直播的流暢度。Killer中的Fast Wi-Fi Switching可透過内建演算法與驅動程式整合的熱點評分機制，讓聯網過程中可隨時連接最佳熱點，如果熱點訊號強度下降，亦可在遊戲、直播不中斷的情況下及時切換至分數更佳的熱點。若搭配Intel® Core™ Ultra 200S系列處理器的Z890系列主機板，可讓記憶體速度大幅提升，提供更快速簡易的超頻調校，讓遊戲時整體速度更為流暢。此外，現場亦展示Thunderbolt™ Share功能，能快速且高效的完成兩台電腦間的資料傳輸、資料儲存與螢幕畫面分享。

▲▼ 英特爾全新處理器 。（圖／Intel提供）

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