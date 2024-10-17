汪小菲Aston Martin法拍僅1人投標　車商曝「收購價」：沒有市場

▲大S法拍汪小菲的ASTON MARTIN跑車，未達底價流標了。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

藝人大S於2021年與大陸富商汪小菲離婚後撕破臉，屢屢登上新聞版面；大S指控汪積欠1200萬餘元費用，向法院聲請強制執行獲准，北院今(17日)下午也將汪名下的雙門跑車Aston Martin Vanquish進行法拍投標，起標價125萬，但現場只有一人投標，且標到150萬後即不願再加價，最終因未達底價只好宣布流標，目前暫訂11月14日下午3點進行二拍。

據了解，該輛英國豪華跑車Aston Martin Vanquish新車要價1680萬元，依北院拍賣公告，該車於2014年3月出廠，為雙人座、汽缸數12，排氣量5935c.c.，車況外觀、內裝保存良好，無擦損，但因閒置已久，有明顯積塵，且電瓶已無電力，需外接啟動。北院委請專業人士進行鑑價，估值約620萬元。

▲該輛跑車內裝保存相當完好。（圖／記者邱中岳攝）

該車今下午於北院進行法拍，起標價為125萬，開始競標時，現場只有一位民眾投標，且標到150萬元後即不願再加價，最終因未達底價、無人投標而宣布流標。稍早再由拖吊業者運離北院。

一名二手車商私下透露，英國跑車在台灣沒有市場、價格差，不像歐系車牌這麼流通，且該車馬力強、排氣量大，相對地耗油量也較高，對車主持有也是一大考驗；該名車商直言，若是他的話只願意出價200萬元收購，稍微整理過後，預計能加價至200多萬元售出。

▼汪小菲的ASTON MARTIN跑車因標價未達底價宣布流標，稍早由拖吊業者拖離北院。（圖／記者邱中岳攝）