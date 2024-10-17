陸中央穩房市推政策「組合拳」　賦予地方限購限售等調整自主權

▲大陸中央祭出振興房市政策。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸住建部等5部會今（17）日聯合推出促進房地產市場發展的政策「組合拳」，將賦予地方政府各類限制性住房政策調控自主權，同時，持續推動降低公積金貸款利率及首付比例等，減輕民眾買房、還款壓力。值得注意的是，房地產項目信貸規模將增至4兆（人民幣，下同），將合規的房地產項目皆納入「白名單」中，滿足產業融資需求。

▲大陸住房城鄉建設部部長倪虹。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，相關政策發佈以來，政策效果已經開始顯現，房地產開發投資、新建商品房銷售等主要指標降幅繼續收窄，特別是9月底以來，一手房看房量、到訪量、簽約量明顯增加，二手房交易量持續上升，市場出現了積極的變化。

根據大陸中央提出的這套「組合拳」政策顯示，將充分賦予城市政府調控自主權，城市政府要因城施策，調整或取消各類限制性措施。主要包括限購、限售、限價、普通住宅和非普通住宅標準。

▲大陸民眾辦理房貸。（圖／CFP）

在面對民眾購屋需求，刺激買房意願方面，將降低住房公積金貸款利率0.25個百分點；降低首付比例，統一首套、二套房貸最低首付比例到15%；降低存量貸款利率和降低「賣舊買新」換購住房稅費負擔。藉由相關政策，降低居民的購房成本，減輕還貸壓力，支持居民剛性和改善性住房需求。

至於在給予房產業相關支持方面，一是通過貨幣化安置等方式，新增實施100萬套城中村和危舊房改造，利於民眾根據自身需求選擇合適房子，不用在外過渡，直接搬入新居，還有利於消化存量商品房。

同時，2024年底前將「白名單」項目的信貸規模增加到4兆。城市房地產融資協調機制要將所有房地產合格項目都納入「白名單」，應進盡進、應貸盡貸，滿足項目合理融資需求。

▲大陸房仲實體店面。（圖／CFP）

中國房地產報評論稱，中央五大部門這次打出重磅「組合拳」，進一步提振房地產市場信心，進一步打好保交房戰役，進一步推動「白名單」，進一步落實中央政治局促進房地產市場止跌回穩的目標要求。

評論指出，重點城市房地產市場雖然出現「回升向好」的形勢，但在保交房、白名單及土地、存量房收儲等方面仍存在困難和挑戰，對於房產企業和消費者而言，應該好好研究，抓住政策紅利。