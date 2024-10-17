YTR安森車禍1個月「體重掉12公斤」每天復健：心中更多的是感激

▲安森分享近況。（圖／翻攝自安森IG）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「默森夫妻」的安森（Anson）9月發生車禍，導致頭部受到重創，一度住進加護病房，所幸目前已甦醒，他稍早發文，分享恢復的狀況以及復健訓練的日常，頭上至少有4個位置，痛了數十天，這一個月體重掉了12公斤，過程雖然很辛苦，但他把這些當作挑戰，「我可沒怠慢！該練就練」。

安森稍早在IG發文，頭部至少4個位置持續疼痛了數十天，在過去的一個月中，體重驟降12公斤，肌肉也都沒了，但他並沒有放棄，為了戰勝這顆「新腦子」，每天進行物理和職能等復健訓練，該練就練，沒有怠惰，「老天爺讓我在如此生命挑戰，重新回到這世界，雖然這腦子，要重新適應」。

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雖然復健的過程很辛苦，但他仍滿懷感激，可以繼續擔任父親的角色，陪伴兒子長大，並與妻子一起走過人生的每一個階段，「復健鍛鍊再累，我，心中更多的是滿滿心存感激，安森，Bubu 阿爸，加油！」

貼文曝光，網友留言鼓勵，「慢慢來~不要急你一定可以的加油」、「復健之路會很辛苦！但你一定可以！加油」、「安森，加油、要好好照顧身體喔，等你回來拍片喔，期待你的新的影片喔」、「加油～或許進度不如心想，但堅持下去的心一定要有」、「你好棒好勇敢！是最棒的爸爸」、「能看到你醒來真的是太開心了，復健之路加油」。