齊柏林兒遭酸靠爸！名醫力挺：不然大家認真拜拜幹嘛

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齊柏林導演的兒子齊廷洹日前受邀到苗栗縣立圖書館演講，結果上台前卻收到承辦人「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」等字眼訊息，憤而離席。對此，經常評論時事的眼科醫師黃宥嘉提出自己的觀點，認為「如果不要用先人的餘蔭，大家那麼認真拜拜是在做什麼？」

▲齊柏林導演的兒子齊廷洹受邀演講，卻被承辦人嘲諷「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」。（圖／翻攝自臉書／齊廷洹）

黃宥嘉在粉專《睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間》表示，其實人家的餘蔭，也沒有一定指實體的金錢吧，如果不要用先人的餘蔭，大家那麼認真拜拜是在做什麼，實話傷人，但是，很多年輕人是沒人理的，因為他們的爸爸是No body。

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黃宥嘉點出，我們的社會沒有成熟到可以接受人多多少少是有靠爸的，只是，有人本質好，再靠爸，只是更有能見度，台灣社會現在的靠爸，是爛貨靠爸洗白，「如果今天波波，讀的是哈佛，那我們覺得他們靠爸爸、靠爺爺又何妨？偏偏就是有些本身不行，是靠爸硬拗啊！」

黃宥嘉說，「父母遺產的繼承是法律保障的範圍，爛人都可以繼承了，好人為什麼不行？所以最終是看這個人的本身，是不是自己夠本事，如果可以，從此人家不會提起他是誰的兒子，不用氣噗噗look，張國煒就很坦然承認自己靠爸，不影響的。」

黃宥嘉直言，「之前演講賺爽爽的時候有出來講嗎？是人家不真心實意想請的時候在生氣，沒提爽的，提不爽的，對不對，不然有請我跟高雄大局為重女士兩個去演講嗎？如果請我們去，一定是凹免費的。」

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