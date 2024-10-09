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羅廷瑋踢爆食藥署「用人唯綠唯親」　要求邱泰源3日內給交待

▲▼國民黨立委羅廷瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委羅廷瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立委羅廷瑋今（9日）召開「任人唯親唯綠，汰除不適任官員」記者會，痛批食藥署人事制度崩壞，只要符合長官親人、綠營好友兩大要件，即可馬上錄取，食藥署視法律於無物，要求衛福部長邱泰源3日內給全民交待。

羅廷瑋指出，前臺灣製藥工業同業公會理事長、現任江蘇達亞生技副董事長、江蘇生達生技總經理、生展生物科技股份有限公司董事長陳威仁，女兒任職於食藥署藥品組第三科，該科掌管全國學名藥的審核藥品許可證准否之業務，女兒則是負責發藥證給爸爸的人，這有沒有風紀問題？政風單位應該徹查其間是否有利益輸送及洩密的問題？甚至他父親還在擔任中國大陸江蘇等生技公司要職，要求調離與她父親所經營公司之業務及職務具有相關聯性之組（單位），以免有內神通外鬼、瓜田李下之嫌。

羅廷瑋質疑，早在前食藥署姜郁美署長就被媒體披露這樣的人事有問題，趕緊把她調離開，讓她在藥品組六科工作，跟她爸爸業務較無關，後來又轉至企科組工作，跟她爸爸業務完全無關，為何現在又來藥品組第三科？是誰決定該職員來藥品組三科？還是因為爸爸曾任行政院政務顧問，只要顏色對，什麼都沒關係。

其次，羅廷瑋表示，食藥署主秘李明鑫之女也在藥品組擔任助理審查員，該人事案有沒有違背《公務人員任用法》第26條：三等親不得在本機關任用的規定？當初在設立甄選條件時，是否已經「先射箭後畫靶」？在面試時，面試委員會不會考量、顧及李明鑫的關係而放水錄取？兒童與家庭學系的科系背景有符合臨床試驗業務所需？要求食藥署出來說清楚。

羅廷瑋指出，現為食藥署國會聯絡人的林姓副審查員曾任職綠委辦公室多年，其並不符合當初公告需具有「國內外食品、藥學、醫學、醫事技術、公共衛生、生物科技、法律及公共行政等相關研究所畢業，並取得碩士學位」的任用資格條件，最後卻因為綠委關心而錄取，每個月可領4萬8，痛批用人唯親唯綠，不避親，只要是親，不管資格有沒有符合，什麼都可以，只要是綠色，什麼職務隨你挑，既然不符合資格者都可以聘用，那符合聘用資格的備取者，食藥署就應該支付陪榜費用。沒有資格卻聘用了，現在是否應該追討薪水？因為那是國人辛苦納稅錢。

最後，羅廷瑋強調，食藥署聘用審查員的經費來源是來自於藥品許可證的審查費，是民脂民膏，而逐年提高藥品許可證的審查費，給業界的理由是要提高審查的品質與速度，和世界接軌，並不是藉由審查費提高，可以作人情多聘一些親友團非專業的審查員來上班，這不符合提高審查費的目的。
 

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