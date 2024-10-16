副校長搞上人妻！尪見曖昧訊息、40條開房紀錄氣炸：他喊「老婆」

▲徐姓副校長（右）與胡女（左）合照，態度親暱。（圖／翻攝自現代快報）

圖文／CTWANT

大陸江蘇揚州市一名男子近日向媒體投訴，妻子近10年來與某中學徐姓副校長有不正當男女關係，他不僅發現了2人的曖昧聊天紀錄，還曾收到徐副校長先後有40條關於開房間紀錄的影本，但他即使多次向相關部門反映均無結果。事情遭爆出後，徐副校長承認「是交友不慎，聊天不當」，但紀檢部門當年已給予處分，也否認所謂不正當男女關係。

根據陸媒《現代快報》報導，苦主黃男表示，與妻子胡女結婚多年，他長年在外地打工，妻子則留在家中照顧孩子，「（妻子出軌）這件事情還是其他人告訴我的」。黃男透露，2014年某日，有人將徐副校長2013年1月底至2014年8月份共既40條開房間的紀錄印出，並塞入他家門口，後被黃父發現；自此，黃男便開始懷疑妻子與徐副校長存在不正當關係。

▲徐姓副校長先後有40條開房紀錄，其中大部分是上班日的下午、晚上。（圖／翻攝自現代快報）

後來，他便在妻子手機內，發現她和徐副校長的曖昧聊天紀錄，以及2人頭靠頭、手搭肩的合照，「他在聊天時喊我妻子老婆，還說要永遠在一起」。另從開房紀錄顯示，徐副校長大多是在平日下午、晚上在各大飯店開房間，並是以小時為單位計價。

報導指出，黃男還提供徐副校長曾在2015年1月30日寫下保證書，內容是「本人保證從今向後不再與胡XX發生愛（曖）昧關係，保證從今向後由本人引起黃先生和黃妻的家庭糾紛產生的後果，由本人承擔一切責任」。黃男說，他在2014年起已向有關部門反映徐副校長的作風問題，但對方卻仍擔任學校副校長，讓他無奈喊「這樣的人怎麽能做著教書育人的工作？」

黃男稱，此事也導致他與妻子胡女的關係變差，目前正在鬧離婚。

對此，徐副校長日前受訪時回應，自己當年是因一次吃飯而認識胡女，後來雙方關係的確有些曖昧，「是交友不慎，聊天不當」，但沒有不正當男女關係。關於開房間的紀錄，徐副校長說，其中只有1、2次是為了開會才開房，其餘都是朋友用他的身份證開房，「那2年自己身份證基本放在一個搞開發的朋友那裡」；至於保證書也是黃男家人要求他與胡女不再聯繫時寫下的，後來2人也並未繼續聯繫。

徐副校長也稱，10多年前，縣紀委已就此事調查並對他批評教育。而寶應縣教育局監察室、辦公室的員工亦證實，紀委當時已按照有關規定處理徐副校長，其中包括批評教育、書面檢查，以及今後不再提拔之類等結果。

黃先生則說，當年有關部門未向他透露處理結果，同時也由於自己無法調取徐副校長開房的監視器紀錄，加上今年以來又多次向寶應有關部門反映，至今也未得到具體答覆，也期待官方能以書面形式向他告知相關處理結果。

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