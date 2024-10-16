氣象署增建38座地震站　高雄、台中地震預警「10秒縮短為7秒」

▲交通部長陳世凱出席立法院交通委員會業務報告。（圖／記者李姿慧攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣地震頻繁，中央氣象署統計，0403花蓮強震發生後，截至10月14日主震加餘震總計有1715起。交通部長陳世凱今赴立法院業務報告，氣象署今年、明年將完成高雄市及台中市客製化地震預警系統，目前預警時間是地震發生後10秒收到細胞簡訊，將縮短為7秒。

陳世凱報告，氣象署為強化災害預警和氣象預報能力，持續建置先進氣象觀測及遙測設備、引進先進運算能力，發展AI氣象應用，2023年已完成第6代高速運算電腦系統建置，提升區域模式水平解析度由原3公里至1公里，及颱風路徑預報每年提升2%。

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陳世凱表示，氣象署正申辦「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」，以加速發展人工智慧氣象應用，建立新世代氣象測報模式；並以全球模式天氣預報準確度提升6%，區域模式颱風路徑120小時預報，準確度提升至12%為目標。

陳世凱進一步表示，氣象署提供氣象短時、小區域預報，將持續精緻化鄉鎮天氣警特報；另將導入機器學習技術，預計2028年完成臺灣高解析度格點溫度及雨量月季預報產品。

為強化強震即時警報，氣象署指出，今年增建38座地震站，共計達632站，加密站網並增進傳輸處理效率；今年完成高雄市都會區客製化地震預警系統，預計明年完成台中市客製化地震預警系統，地震預警時效由10秒縮短至7秒，地震預警盲區由35公里縮小至25公里。

氣象署表示，預計2028年完成台灣南部海域舖設200公里長海纜，並於海纜沿線設置3座海底地震觀測站，提供台灣西南部沿海地震預警14秒、海嘯預警30分鐘的應變時間，提升馬尼拉海溝所引發地震海嘯的預警。

陳世凱說，氣象署正積極研發應用AI技術縮短地震通報時間，透過AI技術提升識別P波與預估震度的準確性，將有助於強震即時警報系統在早期階段即發出警報，進而縮短通報時間。