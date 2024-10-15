最怕軟掉！買鹹酥雞「多1舉動長知識」　萬人驚呆： 這是真的

網搜小組／劉維榛報導

炸物軟掉就不好吃了！一名女網友分享實用1招，拿著竹籤往袋子裡戳洞，如此一來，水蒸氣就不會悶在裡面，引來萬名網友驚呼長知識了，「正確，但是都忘記做」、「正確，而且袋口千萬別綁」；還有人則笑回，「剛炸完就要開始吃了， 不然鹹酥雞靈魂會死掉！」

一名女網友在《Threads》笑問，有沒有人買完鹹酥雞也會這樣戳洞呢？聽說多做這一步驟，炸物比較不容易軟掉。

由於店家都會把炸物裝在塑膠提袋，好讓客人們提取方便，但也因為如此，高溫水蒸氣悶在裡面後，反而會讓炸物變得不脆了，因此原PO心血來潮，拿著竹籤往袋子猛刺一番，好讓熱氣散出來。

底下引來萬名網友大讚，「所以每到紅燈都必須吃一塊檢查看看有沒有軟掉」、「這是真的，我去麥當勞買薯條，也叫他不用幫我把袋子折起來，薯條會軟掉」、「剛炸完就要開始吃了， 不然鹹酥雞靈魂會死掉」、「正確，但是都忘記做」、「我都一定會加錢買盒子，用盒子裝比較不容易軟掉」、「正確，而且袋口千萬別綁，熱氣悶在裡面會有水氣，食物就不脆了」、「我都當下吃完回家就不會軟掉了」。

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有店家也認證回應，「我賣蔥油餅我的客人也會戳洞，原理是因為我的餅一片接著一片現煎，熱氣悶在紙袋就會變軟變潤，沒有馬上吃就不會酥酥的，所以客人沒有馬上吃會自己戳洞」。

不過，有苦主則是悲哭分享，「有一次我這樣戳，結果它味道散開，我掛在機車上，進去全聯買個飲料，出來就整包不見了...好像被附近的野狗刁走了」。

本文獲原PO授權