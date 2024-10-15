諾貝爾物理學獎法國得主獲頒臺大名譽博士學位　「宋恭源頂尖研究講座」發表演說

▲諾貝爾物理學獎法國得主艾斯佩特獲頒臺大名譽博士學位。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

臺灣大學14日舉辦名譽博士頒發儀式，校長陳文章親自頒發名譽理學博士學位予法國學者、諾貝爾物理學獎得主艾斯佩特 (Alain Aspect) 教授，出席頒發典禮的貴賓包括法國在臺協會代表、光寶集團創辦人宋恭源，以及臺大多位一級主管，現場氣氛隆重且溫馨。

艾斯佩特是2022年諾貝爾物理學獎得主，同時也是量子物理領域深具影響力的科學家，專精於量子光學、原子光學、冷原子物理、和量子計算等技術，並致力於研究開闢新的可能性。

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臺大校長陳文章在致詞時表示，艾斯佩特在拓展量子光學與量子資訊應用領域重要的科技發展上，貢獻卓著，此次的名譽博士頒發是經臺大名譽博士學位審查委員會通過，授予艾斯佩特名譽理學博士學位，而此次艾斯佩特的來訪，也為台法雙邊未來在量子科技領域的合作掀開新篇章。



值得一提的是，艾斯佩特14日在獲頒名譽博士後，隨即也在臺大第一場「宋恭源先生頂尖研究講座」發表演講，主題為「From Einstein and Bell to quantum technologies : entanglement in action」。艾斯佩特在演講中深入探討了量子糾纏的實驗證據及其應用，從愛因斯坦的「鬼魅般的遠距作用」到貝爾不等式的違反，再到現今量子科技的突破性進展，揭示量子力學在現代科技中的巨大潛力。

▲艾斯佩特與光寶集團創辦人宋恭源合影留念。

艾斯佩特曾在2014年9月在臺大物理系發表過演講，由於此次是他第二度回到臺大校園，對於他淵博的學識涵養與學者風範，現場的聽眾與貴賓們在演講結束後也踴躍發問，討論氣氛熱烈。



臺灣大學也表示，「宋恭源先生頂尖研究講座」是由光寶集團創辦人宋恭源捐贈臺大2億元而設置的頂尖研究講座，宋恭源認為台灣最重要的因素就是「人」，而要培養好的人才的關鍵就是在「教育」。因此，自2023年至2032年，他特別每年捐贈2000萬元，為期10年，協助臺大邀請具備前瞻關鍵技術、富含法理底蘊與符合諾貝爾奬得主資格的國際頂尖學者來校擔任短期或長期講座教授，並與臺大相關領域研究團隊進行更進一步的學術深度交流，希冀提升師生國際視野、專業領域深度與廣度，並使講座能夠更加長遠地發揮且擴大其正向影響力。



為了探討如何推動與深化台法雙邊在量子物理與量子科技領域的合作與創新發展，艾斯佩特此次與同行的巴黎薩克雷大學跨學科量子中心 (Quantum-Saclay) 主任霍克(Jean-François Roch) 也先在10月7日與臺大及國內相關學者在臺大物理系舉行座談會，互相交換意見。

另外，艾斯佩特也會在10月15日下午於臺大發表另一場量子科普演講，主題為「The two quantum revolutions : From concept to applications」，隨後也會與1986年諾貝爾化學獎的台灣得主李遠哲教授共同出席在臺大舉辦的聯合論壇，2位諾貝爾獎得主將與學子們分享物理與化學等相關科學的發展與現況。

聯合論壇直播網址：https://youtube.com/live/x4xW6uZrMeo