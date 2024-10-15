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大陸 大陸焦點 特派現場

給50萬聘金後卻拒絕完婚！男子報警後驚覺「女方全家都騙子」

（示意圖／翻攝自微博）

▲男子50萬聘金都打水漂了。（示意圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸河南鄭州新密市日前發生一起彩禮（聘金）詐騙案件！男子小趙在相親過程中，被相親對象家人騙約人民幣11萬元（折合新台幣約50萬元），後續報警後才知道，所謂的「相親對象」和其「家人」全部都是假冒的。近日新密市人民檢察院的調查結果出爐，女方及其「家人」原來都是假冒身份，精心設計一場以相親為幌子的騙局，最終被當地法院以詐騙罪判處多人有期徒刑並處罰金。

綜合陸媒報導，整起事件發生於2021年2月12日，嫌犯秦X嶺、孫X虎、崔X陽、崔X靜等人共謀，來到秦X嶺在新密市曲梁鎮的住處，扮演成「相親對象鄭洋洋」及其家人。他們假冒不同角色，包括鄭洋洋的母親、叔叔、哥哥和嫂子，以這些身份騙取了小趙及其家人的信任。在見面當天，小趙的母親就給「鄭洋洋」1000元紅包。

在2月27日當天，嫌犯們在新密市白寨鎮的一家飯店內，以訂婚為名成功騙取小趙及其家人的禮金共計38800元。當天小趙的母親還給女方帶來的小孩分發了2000元紅包，小趙和其親屬也給「鄭洋洋」送上2000元的訂婚紅包及價值2978.6元的金戒指，還有香煙等其他禮品。

訂婚後，秦X嶺以「鄭洋洋」母親的身份，借口裝修門市、父親生病及去世等理由，先後向小趙及其家人索要了近7萬元的現金。

當小趙多次提出結婚事宜時，「鄭洋洋」總是找各種藉口推託。最終小趙發現情況不對，聯繫不到「鄭洋洋」後，便向警方報案。

後經新密市人民檢察院審查，發現嫌犯秦X嶺曾因詐騙罪被判處有期徒刑1年零6個月，2017年刑滿釋放後，由於生活急需用錢，再次萌生了以相親為名詐騙錢財的念頭，並聯合孫X虎、崔X靜等人策劃了這次騙局。最終，騙取的錢款被幾人分贓，用於償還個人債務及消費。

2023年9月16日至2024年1月9日，秦X嶺、孫X虎、崔X陽、崔X靜先後被抓獲，小趙這才得知所謂的「鄭洋洋」一家人全部都是假冒的。9月20日，經新密市人民檢察院提起公訴，秦X嶺等人被法院以詐騙罪判處6年零5個月至1年零8個月不等的有期徒刑。

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