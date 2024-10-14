「殯葬界蔡依林」控偷拍性愛片　角頭：她紅杏出牆

▲吳明達先前曾因涉嫌買凶遭判刑，現又因偷拍案被警方搜索。



圖文／鏡週刊

針對劉君玲拍攝性愛影片指控，吳明達接受本刊查證時回應，與劉確有拍攝性影像，2人是合意拍攝，劉連跑士林、桃園2個法院提告，但他都無保請回，她的指控未審先判，對我不公平，我現在官司纏身，她的所有指控全是不實，希望司法還我清白。

吳明達告訴本刊，2人感情決裂是因劉君玲紅杏出牆，我無法接受，在花蓮唱了一首歌po在網路上，邊唱邊哭，她的周姓前男友打電話給我，告知在他被收押禁見時，周跟劉藕斷絲連，周還拿他們2人的對話截圖給吳看，這才對她死了心，劉個性太水性楊花，已經放棄了。

沒想到，周男事後把周吳2人的合照po在網路，劉君玲揚言對付周的手段，全都算在吳明達身上，那是周劉2人的恩怨，我無端被捲入。

吳明達說，劉君玲花了我不少錢，她去知名珠寶行買了1支180萬元手錶，票是我吳明達開的，錢她到現在還沒給店家，錶行老闆可以作證。後來訂婚後發現她紅杏出牆，我也只要回手錶跟婚戒，其他我都不計較。

吳明達氣憤地說，劉告知周姓前男友，吳明達只是我老闆，自己一直被戴綠帽，我從來沒有欺負過別人，劉君玲已對我提告7件官司，最近的就是用性影像恐嚇、勒索，劉還偷偷錄我的音，說我私藏槍械，當天警方搜索只搜到錢，劉君玲一直用司法手段來搞我。

劉君玲對外稱吳明達一再欺負她跟吳的游姓前妻，吳明達說，我在坐牢時，游姓前妻有過3段婚姻，前妻根本沒有等我18年，會告游姓前妻，是因出獄後給了游姓前妻上千萬元，離婚後隔1年她盜刷我的信用卡。

又隔1年，吳因案收押禁見，前妻又每天盜領吳戶頭10萬元，已經離婚3年還在盜領我的錢，現在游姓前妻跟劉君玲配合來搞我，劉還從我公司拿了400萬元走，因為我現在身上有卡官司，很多事我都沈默不說。

吳明達告訴本刊，出獄後朋友告知很多關於劉的事，當時開始提防她，包括訂婚後催促趕快辦結婚，甚至要跟我生小孩，我都拒絕。他被收押禁見時，劉1個月出國2、3次，2023年4月還跟太陽盟盟主摟摟抱抱，還把照片po在抖音上，這是任何一個男人都不能接受的。

吳明達說，劉是有計畫的接近我，當時有個心儀的對象林女，2人也有合拍性愛影片，劉當時偷拿我的手機，將影片傳到她的手機內，劉還把影片傳給別人看，結果被林女提告，下週將開庭。吳強調絕對沒有外流任何性影像，包含跟劉的也沒有。

「劉計畫性的毀滅我」，吳明達氣憤地說。她毀了我也就算了，為何要去傷害其他無辜的女生，做人要講道理，這件事鬧上新聞版面，我會想不開，因為我現在有很多官司訴訟中，劉到現在吿我7條官司，我1條都沒對她提告。吳坦承當年對劉用情很深，被控這些罪名自認很委屈，希望司法還他公道。

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