　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

殯葬界蔡依林背景曝　18歲成「全台最年輕孝女白琴」

淡水分局目前已將劉遭偷拍案件移送至士林地檢署偵辦。

▲淡水分局目前已將劉遭偷拍案件移送至士林地檢署偵辦。

圖文／鏡週刊

今年7月10日，台北市大同區角頭、威震集團前董事長吳明達，在大同區天龍三溫暖門口遭到槍擊，歹徒行凶後攜槍投案，檢警上個月底查出，幕後藏鏡人是前四海幫大哥郝廣民，他因教唆小弟到松山區1間三溫暖鬧事，不滿吳幫業者出頭、協調，才買凶開槍警告吳。

吳明達手部中彈，送醫治療1個多月後出院，沒想到隔天新北市淡水警方就到吳的住處搜索，理由是他涉嫌強拍女子性愛影片，事後還以此恐嚇威脅，警方在吳家查扣多段性愛影片，已將證據移送士林地檢署偵辦。

儘管吳明達手中的性愛影片已遭檢警查扣，但劉君玲擔心他有備份，會故意外流報復，加上吳曾宣稱，與劉的前男友交換過影片，所以仍舊提心吊膽。她無奈地說：「如果可以，我真的不想再和吳明達扯上邊，只希望他就此收手，讓我跟兒子能恢復平靜的生活。」

君玲（左）靠著禮生人力公司，在殯葬業界闖出一片天。（翻攝劉君玲臉書）

▲劉君玲（左）靠著禮生人力公司，在殯葬業界闖出一片天。（翻攝劉君玲臉書）

今年42歲的劉君玲12歲就踏入殯葬業，18歲成為全台最年輕的孝女白琴，英國媒體BBC還為她做過專題報導，24歲後她轉型為告別式會場襄儀，後來又成立人力公關公司，在業界闖出一片天。

至於遭劉君玲指控強拍性愛影片的吳明達，原本是大同區的小角頭，1999年5月與時任北聯幫幫主唐重生結怨，並在中山區持槍打死唐，最後被判處無期徒刑，坐牢18年後，2016年假釋出獄，成立威震集團，表面上從事土地開發、慈善事業，卻捲入多起槍擊案，爭議不斷。

吳明達先前曾因涉嫌買凶遭判刑，現又因偷拍案被警方搜索。

▲吳明達先前曾因涉嫌買凶遭判刑，現又因偷拍案被警方搜索。

2022年初，吳明達涉嫌花500萬元買凶，準備狙殺萬華青山宮主委、芳明館角頭老大黃清源，結果因槍手倒戈，事跡敗露；同年4月，吳又涉嫌教唆小弟持衝鋒槍掃射芳明館據點，1個月後，士林1處民宅遭人開槍，檢警懷疑都與吳有關。

偵辦槍擊案過程中，檢警發現吳2020至2022年間，曾在萬華、大同區經營賭場，還將2千多萬元贓款利用管道匯到中國洗錢，最後依預備殺人、賭博等罪將他起訴，台北地方法院審理後，去年將他判刑1年8個月，全案上訴二審，目前正由高等法院審理中。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【角頭逼拍性愛片】角頭遭槍擊剛出院　再爆強拍「殯葬界蔡依林」私密片
【角頭逼拍性愛片1】遭吳明達拍不雅片還被恐嚇　她獨家受訪吐煎熬歷程
【角頭逼拍性愛片2】渣男角頭手機藏多段性愛片　女友閨密、小弟女兒全入鏡

ET快訊
「颱風灌飽」全台裝好裝滿！　10水庫蓄水率破99%
「殯葬界蔡依林」遭拍性愛片　角頭：她紅杏出牆
殯葬界蔡依林背景曝　18歲成「全台最年輕孝女白琴」
配合利劍軍演！陸海警公布新路線「首次環台」　繞行花東、基隆海
角頭手機藏多段性愛片　女友閨密、小弟女兒全入鏡
阿嬌爆復胖！演唱會「圓潤身材」瘋傳…陸網：甚至都懶得動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台61漢寶路段追撞！油罐車重油傾瀉駕駛送醫　全線封閉中

殯葬界蔡依林背景曝　18歲成「全台最年輕孝女白琴」

「殯葬界蔡依林」控偷拍性愛片　角頭：她紅杏出牆

角頭手機藏多段性愛片　女友閨密、小弟女兒全入鏡

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

陸軍士兵持刀殺海軍陸戰隊員　涉殺人重罪…檢聲押禁見獲准！

鍾小平服務處「門口遭放屎」！田山盛國涉案被送辦：真的忍不住

12人登山隊入山　女突摔下邊坡「滿臉血」警消輪流揹抬下山送醫

高雄空地發現男性遺骸！背後有「人臉刺青」　遺體皮革化

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

蕭敬騰婚紗照花絮曝光！　逆光親吻Summer超浪漫

國3重大車禍2死身分曝！　宮廟執事、街頭藝人遇劫

快訊／國道3號深夜嚴重車禍！1車凹爛扭曲　2人頭顱破裂慘死

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

蕭敬騰婚禮甜吻Summer　曬「13.33克拉千萬鑽戒」：一生愛妳

快訊／台61漢寶路段追撞！油罐車重油傾瀉駕駛送醫　全線封閉中

殯葬界蔡依林背景曝　18歲成「全台最年輕孝女白琴」

「殯葬界蔡依林」控偷拍性愛片　角頭：她紅杏出牆

角頭手機藏多段性愛片　女友閨密、小弟女兒全入鏡

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

陸軍士兵持刀殺海軍陸戰隊員　涉殺人重罪…檢聲押禁見獲准！

鍾小平服務處「門口遭放屎」！田山盛國涉案被送辦：真的忍不住

12人登山隊入山　女突摔下邊坡「滿臉血」警消輪流揹抬下山送醫

高雄空地發現男性遺骸！背後有「人臉刺青」　遺體皮革化

花蓮振興券2天領取超過8成　10 ／18最後期限逾期不補發

快訊／台61漢寶路段追撞！油罐車重油傾瀉駕駛送醫　全線封閉中

明冷高壓來襲「雨最多地區曝」　周末變天2地濕答答

夏于喬氣餒哭了！　主演電影奪獎又入圍金馬「知道的人少之又少」

台積電跌5元至1040　指數翻黑跌逾20點

【本周夯星聞】汪建民56歲癌逝！　Dcard大書捲醜聞致歉退團

捷運藍線題材加持　台中市東區房屋比價效應再起

超好拍！2024桃園眷村文化節四大亮點一次看

「颱風灌飽」10水庫蓄水率破99%　專家樂：全台裝好裝滿

洋基公布G1先發人選！布恩力挺羅丹　美聯冠軍賽領軍出戰守護者

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

社會熱門新聞

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

高雄空地發現男性遺骸！背後有「人臉刺青」

知情人爆健身教練「每天都在打」：小孩哭得很淒厲

「喜歡從後面」人妻激戰小王嬌嗔：捏很大力

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

「夜市猴」嬉鬧遭警勸　剪車嗆踢鐵板

角頭手機藏多段性愛片　女友閨密、小弟女兒全入鏡

男斷開外遇妻　一驗驚覺孩子是別人的種

鍾小平服務處門口有大便！兇手被送辦

「殯葬界蔡依林」控偷拍性愛片　角頭：她紅杏出牆

陳其邁聽見了！大寮里長下午態度逆轉

殯葬界蔡依林背景曝　18歲成「全台最年輕孝女白琴」

登山女跌落邊坡　警消輪流揹抬下山

國3死者身分曝！街頭藝人收工遇劫　他南下赴廟會慘死

更多熱門

相關新聞

「殯葬界蔡依林」控偷拍性愛片　角頭：她紅杏出牆

「殯葬界蔡依林」控偷拍性愛片　角頭：她紅杏出牆

針對劉君玲拍攝性愛影片指控，吳明達接受本刊查證時回應，與劉確有拍攝性影像，2人是合意拍攝，劉連跑士林、桃園2個法院提告，但他都無保請回，她的指控未審先判，對我不公平，我現在官司纏身，她的所有指控全是不實，希望司法還我清白。

角頭手機藏多段性愛片　女友閨密、小弟女兒全入鏡

角頭手機藏多段性愛片　女友閨密、小弟女兒全入鏡

游鴻明愛女戀醫三代　一起去台大讀書

游鴻明愛女戀醫三代　一起去台大讀書

二手商店驚見「祖先牌位」！網笑：買到撞到

二手商店驚見「祖先牌位」！網笑：買到撞到

不倫戀激戰8旬阿嬤　人夫暈船捨不得放手

不倫戀激戰8旬阿嬤　人夫暈船捨不得放手

關鍵字：

鏡週刊吳明達劉君玲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演！　展開「聯合利劍B」

殯葬界蔡依林遭逼強拍性愛片！角頭設局交往卻施虐

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

即／北韓：前線部隊「射擊準備」

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

蕭敬騰婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演　央視獨家直播畫面曝

北海道將初雪　今年恐重演雪蟲大爆發

陸生物科技公司集體中毒　已7死4傷

游鴻明愛女戀醫三代　一起去台大讀書

陳雨菲爆改金髮　驚呆被台灣球迷認出

快訊／中共圍台軍演破200萬人觀看直播！

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」

樂天12520人進場　大老闆澄清賣

蕭敬騰世紀大婚剛結束　詹仁雄爆「酒醉跌倒送醫」

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面