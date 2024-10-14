殯葬界蔡依林背景曝　18歲成「全台最年輕孝女白琴」

▲淡水分局目前已將劉遭偷拍案件移送至士林地檢署偵辦。



圖文／鏡週刊

今年7月10日，台北市大同區角頭、威震集團前董事長吳明達，在大同區天龍三溫暖門口遭到槍擊，歹徒行凶後攜槍投案，檢警上個月底查出，幕後藏鏡人是前四海幫大哥郝廣民，他因教唆小弟到松山區1間三溫暖鬧事，不滿吳幫業者出頭、協調，才買凶開槍警告吳。

吳明達手部中彈，送醫治療1個多月後出院，沒想到隔天新北市淡水警方就到吳的住處搜索，理由是他涉嫌強拍女子性愛影片，事後還以此恐嚇威脅，警方在吳家查扣多段性愛影片，已將證據移送士林地檢署偵辦。

儘管吳明達手中的性愛影片已遭檢警查扣，但劉君玲擔心他有備份，會故意外流報復，加上吳曾宣稱，與劉的前男友交換過影片，所以仍舊提心吊膽。她無奈地說：「如果可以，我真的不想再和吳明達扯上邊，只希望他就此收手，讓我跟兒子能恢復平靜的生活。」

▲劉君玲（左）靠著禮生人力公司，在殯葬業界闖出一片天。（翻攝劉君玲臉書）

今年42歲的劉君玲12歲就踏入殯葬業，18歲成為全台最年輕的孝女白琴，英國媒體BBC還為她做過專題報導，24歲後她轉型為告別式會場襄儀，後來又成立人力公關公司，在業界闖出一片天。

至於遭劉君玲指控強拍性愛影片的吳明達，原本是大同區的小角頭，1999年5月與時任北聯幫幫主唐重生結怨，並在中山區持槍打死唐，最後被判處無期徒刑，坐牢18年後，2016年假釋出獄，成立威震集團，表面上從事土地開發、慈善事業，卻捲入多起槍擊案，爭議不斷。

▲吳明達先前曾因涉嫌買凶遭判刑，現又因偷拍案被警方搜索。

2022年初，吳明達涉嫌花500萬元買凶，準備狙殺萬華青山宮主委、芳明館角頭老大黃清源，結果因槍手倒戈，事跡敗露；同年4月，吳又涉嫌教唆小弟持衝鋒槍掃射芳明館據點，1個月後，士林1處民宅遭人開槍，檢警懷疑都與吳有關。

偵辦槍擊案過程中，檢警發現吳2020至2022年間，曾在萬華、大同區經營賭場，還將2千多萬元贓款利用管道匯到中國洗錢，最後依預備殺人、賭博等罪將他起訴，台北地方法院審理後，去年將他判刑1年8個月，全案上訴二審，目前正由高等法院審理中。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【角頭逼拍性愛片】角頭遭槍擊剛出院 再爆強拍「殯葬界蔡依林」私密片

【角頭逼拍性愛片1】遭吳明達拍不雅片還被恐嚇 她獨家受訪吐煎熬歷程

【角頭逼拍性愛片2】渣男角頭手機藏多段性愛片 女友閨密、小弟女兒全入鏡