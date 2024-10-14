角頭手機藏多段性愛片　女友閨密、小弟女兒全入鏡

▲吳明達（中）雖常參加公益活動，但卻不斷爆發爭議事件。（翻攝中華民國威震愛心發展協會臉書）



圖文／鏡週刊

台北市大同區角頭吳明達爭議不斷，去年8月才因涉嫌買凶狙殺萬華青山宮主委遭判刑，今年7月又在1間三溫暖門口遭槍擊受傷住院。本刊調查，吳明達出院隔天，就因1起妨害祕密案被檢警搜索，從手機查扣到多段性愛影片。

劉君玲回想，某次她到吳明達家聊天，吳拿出酒要劉陪他喝幾杯，沒想到幾杯黃湯下肚，她就感覺昏昏沉沉，吳則趁勢與她發生關係，過程中某一片刻，她隱約看見吳拿出手機對她拍攝，她當場拒絕，但吳堅持「愛他就要拍」，雖然她極力抗拒，無奈不敵酒意，只能任吳擺布，後來也忘了這件事。

▲吳在訊息中承諾劉會刪除性愛影像，卻被檢警在手機內找到相關檔案。（劉君玲提供）

她說，2人交往後，她極力幫吳爭取媒體曝光機會，除了安排他出席公益活動，還默默出錢出力替吳洗白，沒想到真心換絕情，某次她發現吳的手下及她介紹給吳當祕書的朋友，竟在一個大型群組中，留言指控她「假公益、真斂財」，讓她傷心欲絕。

雖然如此，她仍認為吳明達會為愛而改，所以選擇不離不棄，甚至拜託朋友在官司上多幫吳，讓他有機會改過自新，此外，她還多次幫吳支付他要給小弟的費用，但吳卻反指劉拿他的錢。

▲劉君玲因曾替竹聯春酒安排百位旗袍辣妹當招待而爆紅。（翻攝劉君玲臉書）

前年，劉意外在吳的手機發現他與多名女子的性愛影片，包括劉的好友、吳手下的前妻及女兒等等，讓她傻眼又痛心。面對背叛，劉開始與吳激烈爭吵，但吳不僅依然故我，甚至誣指她欠錢，對她恐嚇威脅。

某次2人又因細故發生口角，吳動手打她，讓她心灰意冷，堅持分手，沒想到吳為了反擊，竟利用她的前男友及吳的手下，在抖音等網路平台發表短影音，指控她為了錢亂搞男女關係，吳甚至與劉的前男友交換性愛影片，威脅她若不還錢，將散布影片，讓她身敗名裂。

劉君玲表示，吳明達還發動網路霸凌，誣指她跟某些大哥搞曖昧，甚至逼她的客戶解除合作，讓她承受巨額損失，除了員工薪水，她每月還要支付會館的貸款，龐大的壓力快讓她承受不住。「我就只是要分手，各自安好！」劉君玲說，這麼簡單的要求，吳都不願意，還不斷騷擾、攻擊她，讓她不堪其擾。

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