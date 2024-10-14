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花蓮振興券2天領取超過8成　10 ／18最後期限逾期不補發

▲▼花蓮縣政府製作振興劵領取懶人包，方便民眾快速領取使用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府製作振興劵領取懶人包，方便民眾快速領取使用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮振興券自12日開始領取，假日2天發放率已高達80.5%，接下來還有平日5天的領取期，發放率可望達到九成以上。縣府提醒民眾，領取期限只到10月18日下午5時止，逾期不予補發，記得撥空前往領取，平日發放地點與假日不同，平日於公所或公所指定地點發放，請民眾至活動官方網站查詢，並記得攜帶最新身分證與印章。

▲▼花蓮縣政府製作振興劵領取懶人包，方便民眾快速領取使用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮振興券適用於縣內實體店家，包含食、衣、住、行、育、樂等多元消費場域，而且使用期限已經由今年底延長到明（114）年2月28日，縣府鼓勵民眾積極消費使用，透過實際消費來支持在地業者，花蓮人挺花蓮人。縣內店家已陸續響應提出使用振興券的專屬優惠方案。

▲▼花蓮縣政府製作振興劵領取懶人包，方便民眾快速領取使用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

觀光處長余明勲表示，振興券的領取率很高，可以期待振興券帶來的經濟效益，邀請花蓮業者積極提出加碼優惠方案，爭取振興券商機，提高民眾到店誘因刺激消費！更鼓勵店家將振興券做二次、三次、多次的流通，這樣可以讓振興券的加乘效果更顯著。

▲▼花蓮縣政府製作振興劵領取懶人包，方便民眾快速領取使用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

余明勲處長進一步提醒，店家收到民眾消費的振興券，只要是公司登記、商業登記或稅籍登記於花蓮縣境內，具統一編號的店家皆可以在113年11月1日起至114年3月31日止到縣府公告配合的金融機構兌領，每個營業人每週限兌領一次，兌領時應攜帶券背已核店章之振興券、營業人登記公示資料影本、入帳存摺影本及營業大小章，請店家務必詳閱兌領懶人包。

更多加碼優惠店家資訊可至活動官方網站（網址： https://www.3000-hualien.com ）查詢。
 

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